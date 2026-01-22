Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性

Fumi阿姨因進女廁一事爆出爭議。（圖／翻攝Threads／＠auntyfumika）

因「北捷踹人事件」而爆紅的跨性別女子「Fumi阿姨」，近日因被拍到進入女性廁所，再度成為網路討論焦點。對此，她於昨（22）日透過Threads發表五點聲明，回應外界質疑，「留友看極端女權（激女）的人對這個世界的惡意」。

事件起源於一則網友轉發Fumi阿姨的新聞表示，「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育」，此說法引發熱烈轉發與討論，部分聲音質疑這種說法忽略了女性在公共空間中的安全感受，認為生理男性進入女廁可能帶來不安與壓力，也有網友反對將不同立場簡化為歧視。

Fumi阿姨隨後發布5點聲明表示，她並未反對使用無障礙或友善空間，也沒有表態支持特定生育政策，並澄清自己並未更換性別證件。她強調：「我愛並感恩所有女性，我沒有要造成女性的威脅或困擾。」並補充，「我可以去男廁，我不在意，我只是要去上廁所」，顯示願意採取折衷做法避免爭議。

她也指出，外界時常以她的外貌作為批評進出不同性別空間的依據，但實際上，身邊朋友與公司皆對她表達支持。她進一步表示，對於美的定義應該多元，「我追求我的樣子，你追求你的樣子，我不認為我的審美就是主流審美」。

針對近日網路上出現的大量假帳號與攻擊性留言，Fumi阿姨態度轉為強硬，直言「一堆假帳號不累嗎？希望妳多花時間把自己活得更美」，並點名部分冒充粉絲身分的帳號，持續進行網路攻擊，引發她的不滿。

