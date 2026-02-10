Fumi阿姨北捷踹飛白髮婦！法院認定互毆「裁罰結果曝」

【緯來新聞網】台北捷運去年9月間一名台大畢業生「Fumi阿姨」，不滿遭73歲曾姓婦人攻擊逼讓出優先席，氣得狠踹對方2腳，引發社會輿論。事後，Fumi阿姨行為因觸法被依社會秩序維護法裁罰，相關裁定也在近日出爐了。



事情發生在去年9月29日下午4時許，Fumi阿姨搭捷運坐在優先席上，曾姓婦人上車後要求他讓座，並多次以裝有金屬容器的提袋敲打、撞擊其膝部，雙方在車廂內爆發衝突。Fumi阿姨原本不想引起爭端，但對方不斷攻擊，讓他忍無可忍出腳。



警方事後依社會秩序維護法第87條「互相鬥毆」規定，裁處Fumi阿姨罰緩6000元，但Fumi阿姨不服，主張自己遭受曾姓婦人多次攻擊，已經忍讓許久，出腳只是為了制止騷擾，屬正當防衛，且雙方都未受傷，不應認定為互毆，請求撤銷處分。

Fumi阿姨去年搭北捷因優先席引發爭議。（圖／翻攝自Threads）

法院審酌監視器畫面和雙方供述，認為曾姓婦人雖然多次以提袋攻擊，但第4次施暴時，Fumi阿姨用左腳阻擋，對方並未繼續動手，侵害已屬過去，但Fumi阿姨去卻出腳踹人，已不符合「現在不法侵害」的正當防衛要件。



雖然雙方未造成實際傷害，但有明確對彼此施加暴行，仍構成社會秩序維護法所稱的「互相鬥毆」。法官考量Fumi阿姨為初犯，過往素行良好，案發後也坦承行為、未再滋擾，最終撤銷警方處分，改裁處4000元罰鍰，全案確定，不得再抗告。

