Fumi阿姨北捷開踹最終代價來了 被白髮嬤逼讓「優先席」甩袋撞膝

阿嬤用包包打人逼讓座，反遭對方一腳踹飛。讀者提供、翻攝自Threads



台北捷運有位25歲張姓台大畢業生「Fumi阿姨」，因拒絕73歲曾姓老婦逼迫讓出博愛座（優先席），多次遭對方碰撞、辱罵後，一腳將曾姓老婦踹進對面座位；「Fumi阿姨」被依社會秩序維護法裁罰6000元，收到法院裁定書，提出聲明異議，新北地院近日裁定撤銷原處分，改判罰鍰4,000元，全案確定、不得再抗告。

這起優先席爭議，發生在2025年9月間的台北捷運車廂。「Fumi阿姨」當時坐在優先席，被73歲曾姓老婦要求讓座，雙方口角後，老婦以手上提袋多次拍打挑釁，Fumi阿姨氣憤之下出腳反擊，當場把對方踹到對面空座位。

「Fumi阿姨」在捷運上交給旁人保管的三宅一生精品提袋當時一度成為焦點之一。事後，接受聯訪還原經過，表示出腳是想讓婦人遠離，並非刻意攻擊，當下只想保護好自己。強調車廂內有許多空位，也有婦人想坐的擋板旁、可掛手中鐡鉤座位，但婦人卻針對他而來，出言羞辱「滾開」、「憑什麼...」，顯然是要找他吵架。

「Fumi阿姨」先後以左、右兩腳，將婦人踹飛，此舉被依社會秩序維護法裁罰6000元。「Fumi阿姨」收到法院裁定書，請求撤銷處分。

法院審酌認為曾婦第四次施暴時遭「Fumi阿姨」用左腳阻擋，對方並未再繼續動手，「Fumi阿姨」仍出腳踹，不符「現在不法侵害」的正當防衛要件。而雙方都有互加暴行於人，認定「互相鬥毆」。「Fumi阿姨」也坦承行為未再滋擾，處分撤銷，改裁處4000元罰鍰，不可抗告。

