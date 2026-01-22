Fumi阿姨女廁爭議延燒！ 發5點聲明強調：感恩所有女性

因「北捷踹人事件」爆紅的網紅「Fumi阿姨」，近日因「廁所使用權」言論再度引發網路熱議。面對各方質疑，Fumi阿姨於社群平台發表五點聲明回應，強調自己「愛並感恩所有女性」，無意造成威脅或困擾，並表示「可以去男廁，不在意，只是想上廁所」，引發網友正反兩極討論。

因「北捷踹人事件」爆紅的網紅「Fumi阿姨」，近日因「廁所使用權」言論再度引發網路熱議。（圖／IG／auntyfumika）

爭議源於有網友留言指出：「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育。」此說法被轉貼後迅速延燒，許多網友質疑此論述忽略女性在公共空間的安全感受，也反對將不同意見簡化為歧視行為。

針對輿論風波，Fumi阿姨於Threads平台發文回應，強調自己並非反對無障礙或友善空間，也未曾支持特定生育政策，更澄清未更換性別證件。她直言：「我愛並感恩所有女性，我沒有要造成女性的威脅或困擾。」並表示始終尊重不同立場，希望在現實限制中尋求折衷方式，而非以仇恨定義彼此。

值得注意的是，Fumi阿姨曾在接受媒體專訪時透露，自國小起便因氣質與走路方式較為秀氣，成為同學取笑與模仿的對象。進入職場後，她曾在實習期間因使用女廁遭該公司人員投訴，相關意見經由人資轉達。儘管事件令人錯愕，但公司明確表態支持她，並關心其安全，讓她感受到職場中的保護與溫暖。

面對外界以她的外型進出不同性別空間為例指責「製造困擾」，Fumi阿姨表示，公司與身邊的人都曾給予支持。她認為美有多種樣貌，「我追求我的樣子，你追求你的樣子，我不認為我的審美就是主流審美，也不覺得我的存在會造成其他女性的困擾。」當粉絲稱讚她「比某些人更漂亮」時，她一向回應「每個人都有自己的美」，並不認為自己的外貌或審美標準會造成其他女性的不適。

針對網路上大量假帳號與惡意留言，Fumi阿姨語氣轉為強硬表示：「一堆假帳號不累嗎？希望妳多花時間把自己活得更美，不論是怎樣的美。」她也點名部分帳號假裝是其粉絲，實際卻持續發表攻擊性言論，直言這樣的行為令人遺憾。

