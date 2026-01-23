Fumi阿姨女廁爭議延燒！變裝皇后飛帆昔日稱：寧願讓男生不舒服 舊片破62萬瀏覽「被讚爆」

Fumi阿姨（左）近日因使用女廁引起討論。翻攝Threads @ auntyfumika、Fei Fain飛帆 YouTube

因台北捷運博愛座糾紛「一踢成名」的當事人「Fumi阿姨」，近日因在專訪中透露曾使用女廁遭投訴，在社群平台引發軒然大波。面對大量女性網友對生理男性進入私密空間的疑慮，Fumi阿姨雖發表5點聲明強調並無惡意，但網友隨即翻出變裝皇后「飛帆」多年前在綜藝節目中的言論。飛帆「寧願讓男生不舒服，也不想讓女性感到威脅」的立場獲得網友一面倒支持，相關截圖在社群平台上短短時間內已衝破 62 萬次瀏覽，讓跨性別如廁議題再度成為網路熱議焦點。

飛帆昔日曾發表自己的觀點，影片被讚爆。翻攝Threads

Fumi阿姨女廁爭議始末與5點聲明

Fumi阿姨日前在接受專訪時提到，實習期間曾因使用女廁引發同事投訴，引發網友在 Threads 等平台激烈論戰。部分女性網友認為，在未換證且具備生理男性特徵的情況下進入女廁，會造成女性心理壓迫。對此，Fumi阿姨昨（22日）發布聲明澄清，表示自己目前並未更換身分證性別，且並不反對使用性別友善廁所，初衷單純是為了解決生理需求，並強調自己非常愛護女性。然而，他在留言區與酸民互槓「妳有拳頭我有腿」的強硬態度，也讓爭議持續升溫。

Fumi阿姨使用女廁引發熱議。姜永年攝

變裝皇后飛帆昔日言論被讚爆：寧讓男生不舒服也不願驚擾女性

就在爭議膠著之際，變裝皇后飛帆多年前參加《大學生了沒》的影片截圖在網路瘋傳，截至目前已在社群上獲得超過 62 萬次瀏覽。影片中飛帆被問及如廁選擇時，明確表示即使穿著洋裝變裝，仍會選擇去男廁並使用小便斗。飛帆當時在節目中直言：「因為我不想讓女性感到不舒服，所以我寧願讓男生感到不舒服」。這番體貼女性感受的發言，與 Fumi 阿姨目前面臨的輿論壓力形成鮮明對比，被網友大讚是「高 EQ」且「懂得尊重」的典範。

飛帆表示，不想讓女生不舒服。翻攝 Fei Fain飛帆 YouTube

性別空間權利爭議：安全感與包容的平衡點

這場由 Fumi 阿姨與變裝皇后飛帆延伸出的「對照組」討論，暴露出社會大眾對於跨性別者使用公共空間的細微情緒。支持飛帆的網友認為，尊重女性空間的安全感是跨性別族群獲得社會共鳴的關鍵。Fumi 阿姨的聲明雖強調其初衷並非威脅，但其應對網路攻擊的激進風格，使其在推動性別包容的溝通上顯得較為困難。目前關於跨性別者如廁權的討論仍具高度爭議，如何在尊重多元身分與保障生理女性安全感之間取得平衡，仍是社會中極其沉重的課題。

網友讚飛帆體貼。翻攝Threads



