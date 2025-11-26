Fumi阿姨年齡真實曝光！出腳踹捷運嬤爆紅 網友看呆了：完全看不出來

娛樂中心／綜合報導

Fumi阿姨真實年齡曝光。（圖／翻攝自臉書）

台大高材生「Fumi阿姨」先前因遭曾姓婦人持包包揮打，氣憤之下出腳反擊，整段街頭衝突被路人拍下後迅速爆紅。事後她已赴警局製作筆錄，強調當下因擔心再度受到攻擊，才會以自衛方式出招反擊。近日她受邀上薔薔的Podcast《薔栗膠》，聊到事件後續，另外他的真實年齡曝光也引發話題。

在節目中，薔薔問及後續是否會提告或進行法律程序，Fumi 阿姨表示：「正在跟律師處理中，有提出一些申訴。」語氣冷靜但堅定，透露對事件仍相當重視，希望透過正規管道保障自身權益。

Fumi阿姨今年25歲。（圖／翻攝自臉書）

然而節目播出後，網友更震驚的是Fumi阿姨的真實年齡竟然只有25歲，不少人以為她至少30出頭，紛紛留言驚呼：「才25歲我很驚訝，以他的談吐，我一直以為是30歲左右了」、「25歲也太成熟了吧，談吐完全不像這個年紀」、「25歲的思維比一堆30+,40+50+的人，成熟太多了。希望你未來過得開心自在...」

