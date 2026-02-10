Fumi阿姨捷運踹人案判決定讞 法院認證互毆罰鍰4000元



去年9月，捷運信義安和站車廂內發生一起肢體衝突事件，「Fumi阿姨」與一名73歲曾姓婦人爆發爭執，過程中出腳將對方踹開，相關畫面在網路上流傳後引發關注。警方事後依涉犯《社會秩序維護法》裁處Fumi阿姨罰鍰6000元，Fumi阿姨不服提起聲明異議。新北地方法院近日裁定撤銷原處分，改判罰鍰4000元，全案確定，且不得再抗告。





判決指出，事件發生於去年9月29日下午4時左右，Fumi阿姨搭乘捷運期間，曾姓婦人上車後要求其讓出優先座位，雙方因此發生口角。其間，曾女多次以裝有金屬容器的提袋撞擊Fumi阿姨膝部，Fumi阿姨先以左腳擋開提袋，隨後再以右腳將曾女踹開。

警方事後依《社會秩序維護法》第87條「互相鬥毆」規定，裁處Fumi阿姨罰鍰6000元。對於裁罰處分，Fumi阿姨主張自己遭曾女多次攻擊，已忍讓許久，出腳僅為制止騷擾，屬正當防衛，且雙方均未受傷，不應認定為互毆，請求撤銷原處分。

法院審酌監視器畫面與雙方供述後認為，曾女在第四次以提袋施暴時，已遭Fumi阿姨以左腳阻擋，對方並未再持續動手，侵害行為已屬過去，Fumi阿姨仍出腳踹人，已不符「現在不法侵害」的正當防衛要件。此外，雖然雙方均未造成實際傷害，但彼此皆有向對方施加暴行的情形，仍構成法律所稱的「互相鬥毆」。

法官另考量，Fumi阿姨為初犯，過往素行良好，案發後亦坦承行為、未再滋擾，認為原裁罰6000元略嫌過重，最終撤銷警方處分，改裁處4000元罰鍰，以維護公眾場所秩序與社會安寧。

