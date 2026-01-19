Fumi阿姨親揭從小遭霸凌瘡疤 入職場用女廁遭投訴

Fumi自國小起便因氣質與走路方式較為秀氣，成為同學取笑與模仿的對象。（翻攝IG@auntyfumika）

Fumi阿姨近日受《ETtoday》邀請參與專訪，首次較為完整地談及自身成長過程中遭遇的霸凌經驗，從校園一路延伸至職場，但她選擇以理性與正向態度面對，未讓仇恨左右人生方向。

Fumi回憶，自國小起便因氣質與走路方式較為秀氣，成為同學取笑與模仿的對象。她形容，有人刻意誇張放大她的步伐與手勢，雖然實際並非如此，但對方只是想藉由模仿來嘲諷。當時年紀尚小，對性別議題並不理解，只隱約感受到敵意與被排擠，明白「不一樣」成了被針對的理由。

她表示，小時候並不會立刻意識到這是性別特質所引發的霸凌，而是先感受到被討厭與不被接納。Fumi也觀察，許多孩子只是本能地抓住他人特徵來攻擊，但她一路走來，逐漸學會自我消化這些眼光，沒有讓外界評價定義自己。

進入職場後，類似情況仍未完全消失。Fumi分享，曾在實習期間因使用女廁遭他公司人員投訴，相關意見經由人資轉達。儘管事件令人錯愕，但公司明確表態支持她，並關心其安全，讓她感受到職場中的保護與溫暖。

面對被排擠甚至被限制基本空間使用的經驗，Fumi選擇理解而非對立。她坦言，並不認同歧視，但在現實條件有限下，願意思考他人焦慮，尋找折衷方式。她也強調，尊重他人不代表否定自己，更不會讓仇恨成為人生的主導力量。

