Fumi阿姨踹飛北捷嬤！ 法院認證互毆判罰4千

去年捲入北捷優先席爭議的「Fumi阿姨」，其踹人行為遭法院裁定構成互毆，近日新北地院撤銷警方處分，將罰鍰從6000元減至4000元確定。

Fumi阿姨踹飛北捷嬤， （圖／網友queen7_910授權使用）

事件發生於2025年9月29日下午4時許，Fumi阿姨搭乘捷運行經信義安和站時，曾姓婦人上車後要求其讓出優先席，雙方因此爆發口角。過程中，曾女多次以提袋敲打、撞擊Fumi阿姨膝部，雙方在車廂內拉扯衝突，Fumi阿姨先以左腳擋開對方提袋，隨後再以右腳將曾女踹開，畫面被乘客拍下後在網路瘋傳。

警方事後認定Fumi阿姨的行為屬於鬥毆，依社會秩序維護法第87條裁處罰鍰6000元，不過Fumi阿姨不服提起聲明異議，主張自己遭曾女多次攻擊已經忍讓許久，出腳只是為了制止騷擾，屬正當防衛，且雙方都未受傷，不應認定為互毆。

新北地院審理此案，認定雖然73歲曾姓婦人多次以裝有金屬容器的提袋攻擊Fumi阿姨膝部，但當曾女第4次施暴時已遭Fumi阿姨左腳阻擋，對方並未再繼續動手，侵害已屬過去，而她接著又出腳踹人，不符合「現在不法侵害」的正當防衛要件。

法官考量Fumi阿姨為初犯，過往素行良好，案發後也坦承行為、未再滋擾，原裁罰6000元略嫌過重，最終改裁處4000元罰鍰，以維護公眾場所秩序與社會安寧。

