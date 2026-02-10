Fumi阿姨踹飛捷運婦 法院2關鍵認互毆罰4千元

「Fumi阿姨」因遭曾姓婦人強逼讓座優先席而爆發衝突。（圖／東森新聞）





2025年9月，在捷運信義安和站的車廂內，「Fumi阿姨」因遭曾姓婦人強逼讓座優先席而爆發衝突。當時，Fumi阿姨先後以左、右腳對曾姓婦人施以攻擊，事件隨即在網路上引發熱議。原本Fumi阿姨因此被罰6000元，但法院考量「2關鍵因素」，認定雙方存在互毆情形，最終改判罰鍰4000元。

Fumi阿姨罰鍰改判

根據判決書，Fumi阿姨當時在捷運車廂內，因遭曾姓婦人強逼讓位而生糾紛，遂先後以左、右腳對曾姓婦人施加暴行，警方依違反社會秩序維護法第87條第2款處罰6000元。

廣告 廣告

Fumi阿姨不服表示，當時曾姓婦人多次以裝有金屬容器的提袋襲擊膝部，自己多次忍讓仍遭侵擾，因此以腳踢方式阻止騷擾，屬合法正當防衛。

新北地方法院審理後，調閱監視器畫面發現，曾姓婦人先以疑似金屬掛勾敲打Fumi阿姨的腿部，接著以右腳撞擊，隨後又用提袋連續攻擊。在第四次攻擊時，Fumi阿姨先以左腳擋開，隨後再以右腳將曾姓婦人踹開。

法官指出，Fumi阿姨與曾姓婦人在爭執中雖感到疼痛，但均未受傷，因此認定雙方均互相施加暴行，符合《社會秩序維護法》第87條第2款關於互相鬥毆的規定，無可疑義。

法官指出，Fumi阿姨雖主張其行為屬正當防衛，但曾姓婦人雖多次以隨身物品攻擊Fumi阿姨的膝部，但在第四次施暴時已被Fumi阿姨以左腳擋開，之後並未持續攻擊。法院認為，此時曾姓婦人的侵害行為已屬過去，不再構成「現在不法侵害」，因此不符合正當防衛的要件。

最終，法官審酌Fumi阿姨因讓座糾紛而在公共場所互毆，影響社會秩序，但考量其素行良好、事後坦承且未再滋擾，改判罰鍰4000元。全案確定，不得再抗告。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

北捷「白髮嬤」又出事！雨傘打女童遭起訴

東森深度周報／改「優先席」仍爆衝突 世代對立 滿滿仇恨值

台大疑出現「被踹白髮嬤」！Fumi阿姨PO背影照

