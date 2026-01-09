Fumi阿姨驚喜合體「最美檢察官」！絕美畫面網暈爛

生活中心／楊佩怡報導

台大校友張姓高才生「Fumi阿姨」先曾因捷運飛踢成為焦點，社群粉絲暴增，瞬間成為網路紅人。近日，Fumi阿姨在社群上PO出與「最美檢察官」陳漢章合體的畫面，這難得的一幕讓網友們感到驚喜，紛紛留言大讚兩人的美貌：「世紀大合體，太美了！」。





Fumi阿姨驚喜聯動「最美檢察官」！絕美合照引全網暴動：太賞心悅目

台大高材生Fumi阿姨（左）曬出與「最美檢察官」陳漢章（右）的合體照。（圖／翻攝自Threads@auntyfumika）

曾因北捷讓坐爭議「踹嬤」暴紅的台大高材生Fumi阿姨，8日在Threads上發文表示，「猜猜我來星和看哪位大美女」，並PO出相關照片。畫面中可見，Fumi阿姨一頭長髮，身穿一件頗有氣質的灰色大衣，滿臉笑容的與一旁的正妹拍照，不過仔細看竟然是合體「最美檢察官」陳漢章，最美檢察官則穿著一套全白色的套裝，展現出知性美。

廣告 廣告

Fumi阿姨驚喜聯動「最美檢察官」！絕美合照引全網暴動：太賞心悅目

Fumi阿姨（左）驚喜合體「最美檢察官」陳漢章（右），讓網友忍不住大讚兩人美貌。（圖／翻攝自Threads@auntyfumika）

畫面曝光後，引來大批粉絲狂讚兩人的美貌，「世紀大合體，太美了！」、「都給你們漂亮就好了啊！！」、「這什麼夢幻連動」、「天啊你和樂律合體了，兩個都很美」、「早該合體了，同樣頻率的人～」、「哇屋～～～竟然合體了」、「兩個大美女站一起太賞心悅目了」，還有網友表示「兩位都氣質高雅」，Fumi阿姨則親回：「樂樂負責質高雅，我負責氣」。此外，Fumi阿姨也在留言區寫下「可以再期待一下！」，讓粉絲忍不住猜測是不是在預告什麼。

Fumi阿姨驚喜聯動「最美檢察官」！絕美合照引全網暴動：太賞心悅目

前新北地檢署男檢察官陳漢章，擁有絕美臉蛋與絕佳體態，被封為「最美檢察官」。（圖／翻攝自IG@attorneylakulaku）





原文出處：Fumi阿姨驚喜聯動「最美檢察官」！絕美合照引全網暴動：太賞心悅目

更多民視新聞報導

全台凍番薯一整週！「3波強冷氣團」衝台時間軸曝光

台南「離婚500」成觀光景點！日遊客齊刷一排朝聖照

她虐鼠還拍片記錄！「穿耳洞+自由落體」惡劣行徑曝光

