Fumi阿姨「上女廁被投訴」自認受歧視！遭網友砲轟發聲了：沒有要造成女性困擾

因「北捷踹人事件」受到關注的跨性別網紅「Fumi阿姨」，近日再度成為網路討論焦點。她被拍到進入女性廁所，加上過去受訪提及曾在實習期間因使用女廁遭投訴，引發外界對廁所使用、女性空間與性別議題的激烈討論。

事件延燒的導火線，起因於Fumi阿姨接受《ETtoday新聞雲》採訪時，自曝曾因為使用女廁被人檢舉，因而覺得受到歧視和排擠。有網友轉發到社群平台質疑：「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育。」一段話激起網路熱議，不少人認為Fumi阿姨的言論忽略女性在公共空間中的安全感受，將不同立場簡化為「歧視」更令網友不滿。

Fumi阿姨因為女裝打扮，進男廁常嚇到男性，於是在沒有無障礙廁所的情況下會改用女廁。（圖片來源：IG auntyfumika）

面對爭議，Fumi阿姨於21日、22日先後在Threads發布五點聲明回應，並以「留友看極端女權（激女）的人對這個世界的惡意」作為開頭，說明自己的立場。她在聲明中列出五點強調：

我並沒有反對使用無障礙空間以及友善空間

我並沒有表態支持什麼生育政策

我並沒有換證

我愛並感恩所有女性

我並沒有要造成女性的威脅或困擾

她也補充表示，自己並非一定要使用女性廁所，「我可以去男廁，我不在意，我只是要去上廁所」，強調願意採取折衷方式，只求解決基本生理需求。

針對外界常以她的外貌或穿著，作為是否適合進出不同性別空間的討論依據，Fumi阿姨指出，身邊的朋友與公司其實都給予支持。她也談到美的多元性，表示當粉絲稱讚她「比某些人更漂亮」時，自己一向回應「每個人都有自己的美」，並直言：「我追求我的樣子，你追求你的樣子，我不認為我的審美就是主流審美，也不覺得我的存在會造成其他女性的困擾。」

面對網友抨擊，Fumi阿姨強硬表示：「一堆假帳號不累嗎？希望妳多花時間把自己活得更美。」她也留言吐槽：「這些人還會有類似什麼群組，來找人吵架可能會發群組找親友團來讚聲或按讚，超好笑，有夠可悲。而且我還有看到之前被我罵跑的同樣假帳號在這篇煽風點火，不要小看阿姨的記憶力唷，好歹也是背誦很久的呢！」公開槓上網友。

