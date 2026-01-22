Fumi阿姨「上女廁遭投訴」喊歧視！網氣喊翻車 他不忍發文5點回嗆

記者趙浩雲／台北報導

Fumi阿姨捷運事件後爆紅。（圖／記者鄭孟晃攝影）

因「北捷踹人事件」意外爆紅的網紅「Fumi阿姨」，憑藉優雅氣質、纖細身形與台大背景迅速成為話題人物，也常因性別與身體議題發言受到關注。然而近日他再度因「廁所使用權」相關言論引爆網路論戰，遭部分網友抨擊立場偏頗，引發正反兩極討論。

事件起因於有網友留言表示：「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育。」該說法被轉貼後迅速延燒，不少人認為此論述忽略女性在公共空間中的安全與心理感受，也質疑將所有不同意見簡化為歧視。

對此，Fumi阿姨親自發文回擊，強調自己並非反對無障礙空間與友善空間，也未曾支持特定生育政策，更否認自己曾要求他人必須「換證」。他直言：「我愛並感恩所有女性，我沒有要造成女性的威脅或困擾。」並表示自己始終尊重不同立場，只希望每個人都能在現實限制中找到折衷方式，而不是用仇恨定義彼此。

Fumi阿姨因談論上廁所一事引起爭議。（圖／翻攝自threads）

Fumi阿姨也提到，外界經常以他的外型進出不同性別空間為例指責他「製造困擾」，但公司與身邊的人都曾給予支持，讓他感受到溫暖。他認為，美本來就有很多種樣貌，「我追求我的樣子，你追求你的樣子，我不認為我的審美就是主流審美，也不覺得我的存在會造成其他女性的困擾。」

面對網路上大量假帳號與惡意留言，Fumi阿姨語氣轉為強硬表示：「一堆假帳號不累嗎？希望妳多花時間把自己活得更美，不論是怎樣的美。」他也點名部分帳號假裝是其粉絲，實際卻持續發表攻擊性言論，直言這樣的行為令人遺憾。

