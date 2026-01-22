Fumi阿姨「上女廁遭投訴」惹議！本人5聲明回擊了

生活中心／周孟漢報導



曾因北捷讓座爭議「踹阿嬤」暴紅的台大高材生Fumi阿姨，不僅社群粉絲暴增，亮麗的外貌也飽受網友好評。不料，日前他受訪時透露，自己因為從小的氣質就較為秀氣，成長過程中曾遭到同儕霸凌，甚至就連出社會後也有不少異樣眼光，並坦言曾因為「上女廁」遭人投訴。此話一出，立刻讓不少網友「眉頭一皺」，認為他似乎沒發覺自己的行為讓不少女性感到不安，對此他本人也發出「5點聲明」強調「我並沒有要造成女性的威脅或困擾」。

遭投訴使用女廁！Fumi阿姨自認跨性別身分讓男同事尷尬





日前Fumi阿姨接受《ETtoday新聞雲》專訪時，曾提及自己過去曾在執場上遭到排擠，大樓有人投訴他「使用女廁」，但又因為公司沒有無性別廁所，即便自己進男廁上，但也會因為外型的關係，讓男性同仁感到尷尬，所幸當時有公司力挺，這才讓他感到一絲溫暖。

Fumi阿姨「上女廁遭投訴」嘆被排擠！網氣炸開轟 本人「5點聲明」反擊了

Fumi阿姨因北捷讓座爭議「踹阿嬤」暴紅。（圖／民視新聞網）





網轟忽視女性不安感！Fumi阿姨行徑惹議





事後就有網友透過Threads，截下這段訪問開酸「去男性空間會嚇到男性不好意思，但如果去女性空間，女性有意見就是歧視恐跨需要被教育」，文章出爐後，立刻引發網友熱列討論，不少人認為Fumi阿姨恐怕是沒發覺己的行為讓不少女性感到不安。

Fumi阿姨「上女廁遭投訴」嘆被排擠！網氣炸開轟 本人「5點聲明」反擊了

不少人認為Fumi阿姨恐怕是沒發覺己的行為讓不少女性感到不安。（圖／翻攝自IG ＠auntyfumika）





Fumi阿姨列5點聲明反擊！強調無意造成威脅困擾





面對爭議，Fumi阿姨21日發文，並列出5點聲明反擊，包括「我並沒有反對使用無障礙空間以及友善空間」、「我並沒有表態支持什麼生育政策」、「我並沒有換證」、「我愛並感恩所有女性」、「我並沒有要造成女性的威脅或困擾」。

Fumi阿姨「上女廁遭投訴」嘆被排擠！網氣炸開轟 本人「5點聲明」反擊了

Fumi阿姨21日發文，並列出5點聲明反擊。（圖／翻攝自 Threads ＠auntyfumika）





Fumi阿姨進一步喊話酸民「如果妳看不慣我，就叫我戰鬥機或芋頭吧」，透露當有粉絲稱讚他「比某些人還漂亮」的時候，「我基本上都會回每個人都有自己的美，我追求我的樣子，妳追求妳的樣子，我並不認為我的樣子就是主流審美，也不覺得我的審美會造成其他女性的困擾」。





不介意改用男性廁所！Fumi阿姨質疑假帳號貢獻流量





不過，文章曝光後，仍有許多人不買單，認為他因為生理上的關係，儘管沒有那個意思，但對部分女性來說就是會讓人恐懼，Fumi阿姨則回「我可以去男廁 我不在意（我不確定別的跨性別在不在意） 我只是要去上廁所」，並在留言區表示「還有很多惡意言論的帳號都很認真有在貢獻追蹤人數，你們的人生這麼沒價值嗎」、「底下一堆假帳號留言假裝是我的粉絲『以前很喜歡她欸，現在退追了！』」。









