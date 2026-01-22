Fumi阿姨「上女廁」掀網路論戰 5點聲明強調：無意造成女性威脅

「北捷踹嬤」一戰成名的Fumi阿姨，近日因部分言論再度引起爭議。翻攝自IG



曾因北捷讓坐「踹嬤」事件爆紅的台大高材生Fumi阿姨，近日受訪提到自己因氣質較為秀氣，從小到大屢遭霸凌，出社會後還曾因為「使用女廁」遭公司人員投訴，相關言論曝光後，卻引發網友對性別、公共空間與女性安全的激烈論戰。

Fumi阿姨日前接受媒體訪問時透露，過去在職場中曾因外型與性別氣質遭異樣眼光對待，大樓管理人員甚至曾因她使用女廁而接獲投訴。她指出，當時公司內並未設置性別友善或無性別廁所，即便改用男廁，也會因外貌讓男性同仁感到尷尬，所幸當時獲得公司支持，才得以繼續工作。

廣告 廣告

不過，相關訪談內容被轉發到Threads後，迅速引發討論。有網友質疑，若以「去男廁會讓男性尷尬」作為理由而選擇進入女廁，是否忽略部分女性也會因此對安全與隱私有疑慮，有網友則直言，女廁本就屬於女性的安全空間，生理性別為男性者進入，容易造成不安與威脅感。

面對輿論發酵，Fumi阿姨於21日在Threads發文，提出5點聲明回應強調，她並未反對使用無障礙空間或性別友善空間，也從未表態支持任何生育政策；而她的性別證件也並未更換，「我愛並感恩所有女性；我並沒有要造成女性的威脅或困擾」。她還發文感嘆，部分人將不同立場簡化為「極端女權」，並認為這種標籤化本身充滿惡意，強調自己無意對女性造成任何不適。

Fumi阿姨也補充表示，當粉絲稱讚她「比某些人更漂亮」時，她一向回應「每個人都有自己的美」，並不認為自己的外貌或審美會對其他女性構成壓力；還用輕鬆的語氣回應酸民，「如果看不慣我，可以叫我戰鬥機或芋頭」。

不過，Fumi阿姨的一連串回應並未平息爭議。部分網友仍指出，無論當事人是否有惡意，生理性別差異在現實社會中確實會讓部分女性感到恐懼，尤其在女性長期承受性暴力、偷拍等風險的背景下，女廁被視為重要的安全場域；有網友直言，在性別制度與公共空間尚未完善前，不應要求女性承擔他人的處境與壓力。

對此，Fumi阿姨也在留言中回應：「我可以去男廁，我不在意（我不確定別的跨性別在不在意），我只是要去上廁所。」相關討論仍持續延燒。

更多太報報導

基隆火災2死4傷 消防小隊長殉職！氧氣面罩讓給受困住戶傳噩耗

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背