即時中心／徐子為報導



大眾運輸上的「優先席」讓座爭議不斷，73歲曾姓婦人去（2025）年9月29日搭台北捷運淡水信義線想坐優先席，先持手提袋攻擊位置上的張姓長髮男子（Fumi 阿姨），遭張男反擊，甚至讓曾婦「被踹飛到對面座椅」，該畫面被民眾錄下發布在社群引發熱議。近日法院判決出爐，踹人的乘客被依《社會秩序維護法》裁處4000元罰鍰，不可抗告。





Fumi 阿姨日前出面，持當時也拿著的三宅一生袋子，主動出面受訪。他當時表示，當時「只是想保護自己」，沒要挑釁任何人；他也向大眾致歉，「沒想要占用社會資源，和製造安全紛爭，希望能理性溝通社會上所有議題。」

廣告 廣告





快新聞／「Fumi阿姨」踹飛北捷逼讓座婦 法院認「互毆」代價出爐

Fumi阿姨（圖中）持當時也拿著的三宅一生袋子，接受媒體訪談。（圖／民視新聞資料照）

儘管張男稱是自保，不過根據《三立新聞》報導，法院原裁罰6000元，經張提出聲明異議，法院認為老婦在第四次施暴時，Fumi阿姨已用左腳阻擋，老婦未再繼續動手，侵害已屬過去，Fumi阿姨接續出腳踹人，已不符「現在不法侵害」的正當防衛要件。





另外，法院認為，雙方明確對彼此施加暴行，雖未造成實際傷害，仍構成社會秩序維護法所稱的「互相鬥毆」，念在Fumi阿姨為初犯，加上過往素行、犯後態度良好，最終撤銷處分，改裁處4000元罰鍰，不可抗告。













《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／「Fumi阿姨」踹飛北捷逼讓座婦 法院認「互毆」代價出爐

更多民視新聞報導

台南警休假返鄉遇銀樓搶案！與民眾合力壓制歹徒 店家大讚見義勇為

她拒從事性交易遭勒斃！五官模糊難辨 靠AI幫女屍「重生」破案

國民黨員爆「受不了鄭麗文」集體退黨！王義川酸：她想當中國人就當

