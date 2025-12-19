FUN客趣頭份 點亮上公園聖誕樹

二○二五頭份歲末聯歡暨文化觀光活動「FUN客趣頭份」進入重頭戲，昨（十九）日晚間點亮上公園的聖誕樹，為歲末系列活動鋪陳高潮氣氛。

為了歲末活動造勢，頭份市長羅雪珠特別邀請貴賓，一起合作挼粄圓，排列成「頭份」字樣，象徵頭份大團圓，歡迎市民一起齊聚同歡。

今年度歲末活動，延續往年茶歌節擴大辦理，除了歲末演唱會，也特別結合後花園、河背農園、蘆竹湳聚落、中山老街等景點，共同行銷。相關遊程資訊，也歡迎大家隨時關注頭份市公所粉絲專頁「緣頭小份」。

頭份市長羅雪珠表示今（二十）日將登場的蘆竹湳寫生比賽已經報名額滿。二十七日當天上午九點起在頭份運動公園有客家日活動，活動報名就可以參加客家日挼粄圓體驗，報名費用一百元，除了參與現場挼粄圓、吃粄圓，還可以獲得同額的市集抵用券，歡迎大家報名參加。晚間六點則有卡司堅強的歲末演唱會，包括歌曲「如果可以」在YOUTUBE點閱次數近二億次的創作歌手「韋禮安」，以及超人氣樂團「芒果醬」、「冰球樂團」、「公館青少年」、創作歌手「吳獻」、還有客家新生代歌手「江晟榮」。演出團體都是一時之選。

頭份市公所表示，二十七日當天下午也有市集、闖關體驗，消費滿額就有機會獲得舞台搖滾區「HiBye券」等活動，歡迎民眾除了到頭份參加客家日、演唱會，也別忘記支持頭份在地伴手禮，聽好歌、也帶好禮回家喔！

彰化市公所為迎接二○二六年到來，特別舉辦馬年跨年晚會，並安排多組藝人接力獻唱。（記者方一成攝）