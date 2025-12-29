【FUN寒假】搶先春節前玩一波 瑞穗天合搶攻親子旅遊商機，推一泊二食住宿優惠



瑞穗天合國際觀光酒店

【旅遊經 洪書瑱報導】





2026年寒假放假日約從 1月24日（六）開始，親子家庭想在春節前與家中寶貝搶先玩一趟嗎？位於花蓮的瑞穗天合國際觀光飯店看準親子旅遊市場需求，即日起至明(2026)年2月13日止，推出「一泊二食8,800元起，連住再贈天成餐旅大亨桌遊」住房優惠，除了優惠外，連住另再加贈價值980元天成餐旅大亨桌遊，而且入住的民眾可玩樂館內多項大小朋友都喜愛的娛樂設施，包括金色水樂園、室內滑水道、兒童戲水區，以及小火車、旋轉木馬、跑跑甩尾車與兒童超跑俱樂部等，從戲水、遊樂到角色體驗一次滿足，打造讓孩子盡情放電、爸媽也能安心放鬆的全方位親子度假體驗。另外，也可以享受大自然，除了入住瑞穗天合國際觀光酒店，甚至,可安排體驗──森林溫泉療癒系飯店「天成逸旅–蝴蝶谷」，感受蝴蝶谷的自然風光。



廣告 廣告



瑞穗天合國際觀光酒店 城堡精緻客房







瑞穗天合國際觀光酒店 三溫暖裸湯區







瑞穗天合國際觀光酒店 自行車







瑞穗天合國際觀光酒店 無限樂園





瑞穗天合國際觀光飯店推出「一泊二食8,800元起，連住再贈天成餐旅大亨桌遊」住房優惠，平日雙人城堡精緻客房8,800元起，或雙人入住城堡溫馨家庭房、親子溫馨家庭房、寵物溫馨家庭房 9,680元起，家庭房亦可依房型需求加人加價，彈性規劃親子假期。連住另再加贈價值980元天成餐旅大亨桌遊。









天成餐旅大亨



此次住房專案亮點為連住二日，加贈天成飯店集團原創桌遊「天成餐旅大亨」，讓旅程從入住延伸至親子共玩的歡樂時光。「天成餐旅大亨」以飯店版大富翁為概念，融入購買土地、興建飯店、發展連鎖經營等玩法，提升策略性與互動樂趣，寓教於樂。遊戲結合天成飯店集團旗下各品牌酒店特色，並以比比家族IP角色作為玩家棋子，當角色行進至對應代言人飯店時，過路費收入即可翻倍，增添驚喜。

天成飯店集團表示，長期以旅館主題體驗來打造不同的住宿體驗，並延伸至旅人生活提案，透過桌遊、備品與伴手禮等，讓親子旅遊的美好回憶在旅後持續延續，創造兼具娛樂與價值感的住房體驗。此住房優惠亦可累積「鐵粉回饋」住宿夜次，凡天成飯店集團Cosmos CLUB會員於兩年內不限房型入住4個夜次，即可獲得價值64,000元格蘭雅緻別墅雙人平日和旺日週日至週五免費招待入住乙晚外，再享有早晚餐於莊園1樓PRIME ONE牛排館享受主餐搭配自助百匯無限嘗，打造專屬於鐵粉會員的溫馨款待與珍貴回憶。









天成逸旅-蝴蝶谷(攝影：洪書瑱)







天成逸旅-蝴蝶谷_和風豪華客房 (攝影：洪書瑱)





其中城堡精緻客房最大特色，就是房內擁有溜滑梯，親子家庭可以讓孩童在房間內肆意遊玩，大人們可以輕鬆在房間內泡湯或享受休閒時光，不用太擔心孩童的安全。除了入住台版童話城堡的「瑞穗天合國際觀光酒店」，「天成飯店集團」在瑞穗也有姐妹之作，是集團與農業部林業及自然保育署花蓮分署攜手合作打造的全新精緻體驗品牌，承襲集團永續旅遊理念，融合山林生態、森林景緻與溫泉文化，主打「森呼吸 蘊溫泉」森林療癒度假體驗──「天成逸旅-蝴蝶谷」！試營運期間即日起至明(2026)年2月13日推出蝶谷森湯平日雙人一泊三食每晚8,888元起+10%，加入Cosmos CLUB 會員享100點兌換雙人一泊三食7,899元起，遊客除了走進森境溫泉山林外，也可以結合「瑞穗天合國際觀光酒店」來個不同住宿體驗的瑞穗深度之旅。

以上圖片：天成集團提供



