「FUN災熊HOU新北熊平安」 侯友宜市長感謝消防英雄守護城市安全

▲新北市政府舉辦「ＦＵＮ災熊ＨＯＵ新北熊平安」119消防節活動。(圖:新北市消防局提供)

為了感謝消防人員的辛勞，新北市政府於十七日舉辦「ＦＵＮ災熊ＨＯＵ新北熊平安」一一九消防節活動，新北市長侯友宜親自出席，向消防與義消夥伴表達敬意，並邀請市民共同參與，透過寓教於樂的方式提升防災意識。

侯友宜指出，一一九消防節是向消防人員致敬及提升全民防災意識的重要日子。他特別祝賀新北市搜救犬隊的吳惟逸與搜救犬Aqua，去年在捷克的「IRO國際搜救犬世界盃」中獲得全球第五名，展現新北的專業實力。同時，義消夥伴在「一一四年全國義勇消防人員體技能交流賽」中榮獲三項全國第一，顯示新北的救援能量。

活動現場展示多項救災演練，包括電動車火災、車禍救助及高索救助等，並使用高科技設備如空拍機和雷達探測器，讓市民了解消防人員的專業與科技應用。此外，活動結合親子互動，由「ＭＯＭＯ家族」帶來舞蹈及防災問答，市府設置四十七個宣導攤位，涵蓋消防、環保等議題，並設有廉政宣導攤位及贈送「里長ㄟ茶葉蛋」。今年特別規劃「平安熊ＨＯＵ」一一九親子專區，吸引許多家庭參與。

侯友宜表示，過去五年新北市火災件數下降超過百分之二十，住警器成功預警達七百八十五件，ＯＨＣＡ康復出院率提升至百分之十二點一三，成功救回二千九百五十五位市民的生命。這些數據代表了家庭的平安，感謝所有消防與義消的努力。現場設置「感恩消防英雄留言牆」，市長與兩位曾被消防人員救助的小朋友共同表達感謝，期望這份支持成為消防人員的動力。

侯友宜呼籲，防災是全民的責任，每個人多一分準備，就能減少傷亡。市府團隊將持續秉持「ＨＯＵ ＨＯＵ做代誌」的精神，與市民攜手打造安全幸福的新北市。