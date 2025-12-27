FUTURA松匯.28 新莊雲端商務基地登場

隨著AI技術推動企業加速數位轉型，以及ESG永續經營成為重要發展趨勢，新創團隊與微型企業對彈性、高效的辦公空間需求持續攀升。中悦建設機構看準新莊副都心交通便捷、商圈逐步成熟的區位優勢，於指標性商辦「松 Tower」28樓推出全新尊榮商務中心「FUTURA松匯.28」，結合遼闊高空視野、頂級硬體設施與社群串聯平台，預計明年3月正式啟用，打造具備資源整合功能的雲端商務據點。

「FUTURA松匯.28」鎖定市場上相對稀缺的小型彈性辦公需求，規劃2至7人使用的精緻辦公空間，所有單位皆配置完整裝潢與即刻可用的辦公設備，並共享高品質茶水間、會議室與專業櫃台秘書服務；進駐企業同時可使用中悦豪辦「松 Tower」的健身房、訪客接待空間等高規格公共設施，全面提升辦公體驗。

不同於多數僅提供空間租賃的商務中心，「FUTURA松匯.28」以新創發展生態系為定位，透過產業講座、會員交流活動，促進租戶間的合作與商機媒合，中心亦設有可容納200人的展演活動空間，以及設備完善的Podcast錄音室，協助企業進行品牌推廣與產品發表，一價全包的租金模式，免除裝修、水電與管理負擔，大幅降低進駐門檻，積極回應新莊副都心邁向「新北新核心」的發展藍圖。