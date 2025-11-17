「Fxxk You」全場大吼吐怨氣 黃號招認：爸媽坐台下不敢念歌名

黃號16日舉辦音樂會。山夏國際娛樂提供

新生代歌手黃號昨（16日）迎來27歲生日，依慣例舉辦年度生日音樂會，今年以「BORN TO HAO 一號紀念日」為主題，將他過去一年累積的情緒與故事重新整理為16首歌曲，邀請歌迷一同見證成長。

音樂會歌單完整呈現黃號的真實心境，從叛逆曲風〈Fxxk You〉到抒情的〈他不懂〉，記錄他一年來的情緒變化。他笑說父母在場不敢唸歌名，還請粉絲幫忙大唱，順便把不愉快一起宣洩。安可時他驚喜獻唱未發行新歌〈我實在是活該〉首度公開演出，讓歌迷聽得陶醉。

廣告 廣告

黃號16日舉辦音樂會。山夏國際娛樂提供

壓軸則以成名曲〈How are you now〉為生日音樂會畫下句點。此時，好友Yappy更突然端蛋糕登場，帶動全場大合唱生日快樂。公司也準備孫盛希、炎亞綸、小宇等人錄製驚喜影片祝福，讓黃號直呼：「太幸福了！」

值得一提的是，這場音樂會周邊全部由黃號親自設計，包括大提袋、絲巾、迷你CD鑰匙圈等。他強調希望周邊不是紀念品，而是能融入生活、代表歌迷「參與過這場紀念日」的象徵。

黃號16日舉辦音樂會。山夏國際娛樂提供



回到原文

更多鏡報報導

Ella為「人生第一次」淚灑舞台！重金打造15公斤戰甲震撼全場

李玟曾花11小時錄音「連廁所都不去」 音樂教父曝合作內幕

告五人首登「南北貳路」喊緊張！尬場玖壹壹台下全是辣妹