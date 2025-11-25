「G奶子瑜」祈錦鈅宣布離婚！震撼揭「努力撐破爛身心靈一整年」狀態

祈錦鈅有「G奶子瑜」封號。翻攝祈錦鈅臉書

30歲的祈錦鈅有「G奶子瑜」封號，2023年宣布結婚且當媽，25日一早在社群上公布離婚震撼彈，並說：「來的時候我什麼都沒拿，所以走的時候不許攔我。沒攔我也不是因為我的要求，只是沒有感情基礎。」

祈錦鈅接著表示：「不重視，沒有行動當然沒有藉口。這是我剛生完小隻一個月的時候，就這樣過了兩年，我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了。沒有求救、也沒有拿任何人什麼，沒有對不起任何人。也謝謝所有幫助我的朋友，我會記得一輩子。」

注定孤軍奮戰！一切以「小隻」優先

對於現況，祈錦鈅表示：「而現在的我很好請大家不用擔心。真的擔心就多發工作給我，小隻是注定來到我的身邊，我也注定一個人孤軍奮戰，兩個大人的任何命運本身不是傷害，小孩真正受傷的是在不健康的關係裡被迫長大，所以小隻優先，這無庸置疑，我們會是好的父母，但終究是兩個家庭。」



