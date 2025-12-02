「G奶子瑜」祈錦鈅爆小鮮肉新歡 《原子》男偶像曾捲「射後不理、逼墮胎」爭議

祈錦鈅（右）與陳任佑被拍到約會。翻攝IG @maxinechiii、＠renyou_1217

本月中就要滿22歲的陳任佑參加《原子少年》受矚目，也曾到韓國選秀節目《BOY PLANET》比賽，爆出與剛宣布離婚的30歲「G奶子瑜」祈錦鈅街頭親密約會。而陳任佑過往爭議不少，還曾爆出對女粉絲多次「射後不理」，甚至逼墮胎，但他也發聲明並提告，捍衛清白。

陳任佑參加《原子少年》時就有「渣男」傳聞，他也曾發文澄清：「是造謠和亂講話，沒有必要浪費時間在這種事上。」但到韓國比賽時又被拿出來攻擊，曾經出席活動時被黑粉當著上百人的面怒罵：「你很髒耶！」他受訪時曾提過，當時一下台就忍不住落淚，且最難以忍受的，是家人也被連累攻擊。

陳任佑過往有許多爭議。翻攝IG ＠renyou_1217

韓方一度要求退賽！發聲明自清提告造謠者

韓國節目一度因這些爭議要求陳任佑退賽，但經過澄清與溝通後，發布律師聲明，表示：「近來有未具名之有心人士於網路社群上不斷散布關於陳任佑先生與女性交往之不實言論，陳任佑先生謹嚴正澄清：該等言論內容絕非事實，絕無該等言論內容之情形。」並已向散佈謠言的人提告。



