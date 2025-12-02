「G奶子瑜」祈錦鈅離婚後冒出小8歲新歡！親暱互動全被拍 揭「身心破爛」真實原因

祈錦鈅（右）與陳任佑被拍到約會。翻攝IG @maxinechiii、＠renyou_1217

有「G奶子瑜」稱號的祈錦鈅上周宣布離婚圈外人「小青蛙」，並說：「我真的很努力一個人撐著破破爛爛的身心靈一整年了。」洩漏一年前就離婚。不過她身旁似乎不乏護花使者，9月時就被拍到她與小8歲的《原子少年》陳任佑約會畫面。

根據《CTWANT》報導，9月時祈錦鈅現身台北市大安區餐酒館演出，陳任佑全程愛相隨，直到隔天凌晨2點，兩人親密依偎、牽手走在一起，陳任佑還在大街上親吻祈錦鈅的頭髮，貌似打得火熱的情侶。

據悉，兩人9月時也曾一起參與阿沁號召超過百位藝人共同參與錄製的《城市聖誕星 City Christmas Star》記者會，雖然現場祈錦鈅與陳任佑並無交集，但活動結束後一起離開。

祈錦鈅日前宣布離婚。翻攝IG @maxinechiii

祈錦鈅吐露離婚心聲 仍想被人保護、偏愛

祈錦鈅宣布離婚後，也再度發文，解釋「身心靈破破爛爛」原因，並非來自前夫及前段婚姻，「但婚姻讓我更了解自己，我們讓我們兩個變回『兩個人』，而不是『兩大家人』。」

祈錦鈅文中繼續提到：「我本來對社會有陰影，對人害怕，離開小青蛙我逼迫自己回到社會上孤軍奮戰，只是他沒有挽留也沒有讓我有被愛被選擇的感覺，是我自己太玻璃心太需要情緒價值了，我終於更了解自己一點，說到底我一點都不堅強吧，我也想要有人護著、偏愛著。」可見仍渴望愛情。

陳任佑（右）與祈錦鈅（前左）曾一起出席阿沁（左三）號召的活動。林煒凱攝



