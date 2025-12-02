「G奶子瑜」祈錦鈅離婚後爆有鮮肉偶像新歡 親揭兩人真實關係！竟最在意這件事

「G奶子瑜」祈錦鈅（左）回應與陳任佑真實關係。翻攝IG @maxinechiii、@renyou_1217

30歲的「G奶子瑜」祈錦鈅宣布離婚後，爆出與小8歲的《原子少年》陳任佑約會，接受媒體訪問時說兩人關係是「惺惺相惜的朋友」，認識約半年，當天的親密舉動只是因她喝多了，陳任佑貼心幫她拿包包並攙扶。

陳任佑曾傳出對女粉絲射後不理、逼墮胎，嚴重影響演藝事業，讓他陷入低潮，祈錦鈅接受《自由時報》訪問時說，當時陳任佑「瘦到不成人形」，但仍維持健身與寫歌，讓朋友們都很心疼，她也會去找對方聊天，因此關係變好。

祈錦鈅（右）稱與陳任佑之間是惺惺相惜的關係。翻攝IG @maxinechiii、＠renyou_1217

祈錦鈅當面打槍陳任佑！復合前夫沒說死

至於未來發展可能性，祈錦鈅接受《三立新聞網》訪問時，則直接當面打槍陳任佑：「完全不是我喜歡的類型。」不過未來可能可以合作唱情歌。她離婚一年，與前夫間還有家人的牽絆，對於復合沒有把話說死，但前提是彼此都有改變。

祈錦鈅也在IG限時動態上分享自己的緋聞報導，並透露，陳任佑對於緋聞最在意一件事，「然後他竟然一直把重點放在他還沒過生日他才21（歲）」。陳任佑即將在這個月17號滿22歲。



