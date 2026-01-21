「G水」迷昏他！下秒摩鐵自拍「男男嘿咻性愛片」富二代下場慘了

記者洪正達／高雄報導

李姓富二代與謝男共謀迷昏A男，再由李男載往摩鐵嘿咻、拍攝男男性愛片慘遭法院判刑7年多。（示意圖／Pixabay）

高雄富二代李姓男子對於同性友人A一見鐘情，於是想方設法想要「得到」他，2023年11月間與謝姓男友人共謀，在KTV包廂內迷昏A後，將對方帶往摩鐵嘿咻，還拍下性愛片，案經高雄高分院審理後，依涉犯妨害性自主罪嫌分別判處7年6個月及7年3個月徒刑。

判決指出，李男迷戀A男已久，於是在與謝姓友人合謀，準備gamma-Butyrolacton，也就是俗稱「G水」的藥劑A男迷昏後，打算將他迷昏後嘿咻，並拍下性愛影像，於是在2023年11月25日下午，李男將A約到某KTV唱歌，而謝男則遲到未出席。

於是李男趁著A上廁所時，偷偷在酒杯裡加入「G水」後，毫無戒心的A喝下後逐漸失去意識，緊接著被李男載往摩鐵嘿咻拍片，案經高雄高分院審理後，依「以藥劑及對被害人為照相、錄影犯強制性交罪」罪嫌判處7年6個月，目前還在上訴中；另共犯謝男則被判處7年3個月徒刑，可上訴。

