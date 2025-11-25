G級健身教練「婚後空虛」下海拍謎片！26歲彌美衣紗受封「美裸體」

26歲日本私人健身教練彌美衣紗下海當AV女優。翻攝X

26歲日本私人健身教練彌美衣紗（弥みいさ）身材傲人、曲線緊實，還擁有G罩杯美胸，她和上班族老公結婚後生活穩定平凡，卻感覺心裡空虛，因此決定和片商《 E-Body 》合作，下海成為AV女優，被片商稱讚是「美裸體」，然而AV 達人一劍浣春秋卻點出，彌美衣紗的巨胸並不是天然的。

彌美衣紗以健身教練出身，擁有明顯肌肉線條與纖細腰身，加上精緻臉蛋，被《E-Body》視為極具潛力的新星。片商透露，看見她本人時驚為天人，認為她外型亮眼、身材勻稱，有望成為旗下長期專屬女優，然而一劍浣春秋在《PLAY NO.1》表示，雖然她身材比例修長、肌肉線條精緻，臉蛋與封面照幾乎零落差，但看完宣傳影片後發現她的傲人G罩杯並非天然，是屬於「最假的那種」。

彌美衣紗被封為「美裸體」。翻攝X

一劍浣春秋分析，這麼假其實會讓天然派的粉絲卻步，但片商就是迷信「有奶便是娘」，他點評彌美衣紗的作品，認為對方的演技有待加強，叫聲彷彿要把靈魂都叫出來了，「簡單說就是很大聲甚至有點吵啦，就看各位能不能接受？雖然後面追加了兩個小缺點，但整體而言我覺得不錯。」

彌美衣紗會想投身成人界，是因為自己從學生時代到戀愛、結婚的人生軌跡都太過平凡，婚後與上班族老公的生活缺乏驚喜與熱度，甚至常覺得自己被忽略、被冷落，為了擺脫一成不變的日常，她決定憑藉自身亮眼的外型與體態，勇敢踏入AV圈，雖然目前尚未開設社群帳號，也還沒有經紀公司正式簽約，但AV評論人一劍浣春秋看好她的潛力，認為若持續拍攝發展，有望成為《E-Body》旗下的長期王牌。



