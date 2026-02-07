(G)I-DLE改名i-dle後悔了！Minnie坦言：沒什麼必要 薇娟也點頭

娛樂中心／綜合報導

南韓人氣女團 (G)I-DLE 去年宣布將團名正式改為「i-dle」，將原本象徵女性的「G」拿掉，強調未來作品將跳脫性別框架、展現更自由多元的音樂樣貌。當時公司以「全新誕生」、「品牌重塑」為主軸高調宣傳，外界也解讀為團體邁向新階段的重要宣言。不過，近日成員親口吐露心聲，坦言改名「實際沒有必要。」意外引發討論。

i-dle成員Minnie（左）、薇娟（右）兩人登上YouTube頻道節目《입만열면》。（圖／翻攝自입만열면 YouTube）

成員Minnie與薇娟近日登上李龍真的YouTube頻道節目《입만열면》，進行「真心話問答」並配戴測謊儀。被問及「拿掉G 之後的感覺如何」時，Minnie坦言，其實一度動過想把「G」加回來的念頭，直言「感覺好像沒什麼必要做這件事」。她透露，過去在私下或粉絲之間，本來團體就常被簡稱為「i-dle」，因此在韓國活動時幾乎感受不到差異。

舒華是韓國女團「i-dle」成員。（圖／翻攝自IG）

然而直到前往海外宣傳時才明顯浮現。Minnie 說，許多粉絲與工作人員依舊習慣稱呼她們為 (G)I-DLE，改名後似乎沒有達到預期中「重塑品牌」的效果。對此，一旁的薇娟也點頭認同，坦言其實也有相同看法。

主持人李龍真聽完半開玩笑地提議：「要不乾脆改回來吧？」薇娟笑著表示，私下確實討論過這件事。不過Minnie也補充，當初改名時宣傳聲勢太大，如果現在再因為效果不如預期就改回原名，反而會顯得尷尬，因此仍維持改名後的「i-dle」。即便改名不過人氣未減，3月將登上台北大巨蛋開唱，門票一開賣便迅速售罄。

