G-DRAGON擔任CASETiFY首位全球代言人 獨特品味將電子配件延伸至更多領域

CASETiFY宣布G-DRAGON成為首位全球代言人，雙方推出CHROMATIC： FORMS ＆ HUES系列商品。（圖／CASETiFY）

3C生活配件品牌CASETiFY成立15周年，宣布G-DRAGON擔任首位全球代言人，G-DRAGON親自演繹於1月26日正式推出的代言獨家CHROMATIC： FORMS ＆ HUES系列。

這次推出的代言人獨家CHROMATIC： FORMS ＆ HUES系列以藝術雙重性為核心概念，CHROMATIC： FORMS ＆ HUES系列共推出「形體之藝（FORMS）」、「色彩之語（HUES）」兩大章節，全新「金屬波紋手機殼」選用高品質鋁合金精密打造，呈現出俐落且具工藝美學的霧銀質感；而「色彩之語」章節則為CASETiFY波紋手機殼系列注入5款繽紛色彩的「波紋手機殼」。

此外，CHROMATIC： FORMS ＆ HUES系列也同步推出多款具金屬光澤、狂野魅力的電子配件，除了「2合1金屬鏈背帶」、可客製化組合的「金屬吊飾串珠」外，還有時尚酷帥的「展翅天使澎澎吊飾」、結合櫻桃與愛心元素的「串珠鑰匙圈」、以及MagSafe兼容磁吸的電子配件包括「Snappy波紋卡套」、「Snappy波紋手機支架」等多款產品，皆透過結構與色彩詮釋藝術的雙重性。

G-DRAGON與CASETiFY展開深度互動，讓品牌全系列產品從電子配件延伸至更多領域。（圖／CASETiFY）

CASETiFY表示G-DRAGON與許多國際精品品牌的合作，也創立個人品牌PEACEMINUSONE，展現其跨領域的設計才華和影響力，是他們理想的合作夥伴。作為 CASETiFY首位全球代言人，G-DRAGON所扮演的角色將超越傳統代言層次，G-DRAGON將與CASETiFY展開深度互動，將品牌全系列產品從電子配件延伸至更多領域。

CASETiFY聯合創辦人暨行政總裁吳培燊表示：「在CASETiFY迎來15周年之際，我們邀請 G-DRAGON 擔任首位全球代言人不僅是一個振奮人心的消息，更表達了我們在擴大品牌影響力的同時，將持續以策略性角度引領我們的創意方向，進一步印證我們始終堅信的品牌價值：讓科技成為所有人展現個人風格、表達自我的重要載體。」

