G-EIGHT獨立遊戲展規模創新高 250款遊戲與美日韓發行商齊聚

G-EIGHT第四屆已成為國際獨立遊戲在東亞區域宣傳的指標展會之一。圖／巨罷娛樂提供

第四屆 G-EIGHT 獨立遊戲展今日正式公布參展陣容，本屆規模再創歷史新高。主辦單位宣布，今年共有 126 家獨立遊戲開發團隊參展，加上發行商及硬體周邊廠商共計 30 家，現場將展出超過 250 款遊戲作品。值得注意的是，今年首次迎來 6 家海外重量級發行商，包括日本松竹遊戲（SHOCHIKU GAMES）、Phoenixx Inc.、韓國 Smilegate - STOVE 等，顯示 G-EIGHT 已成功躋身亞洲指標性獨立遊戲會展行列。

本屆 G-EIGHT 成為台灣本土遊戲的重要發表舞台，多達 13 款新作選擇在此首度公開試玩版。其中包括 WePlay Expo 的《水果山派對》、諾亞星（HopeNovaGames）的《降星少女》、鏡月遊戲的《夢遊邊境》以及遊橋有限公司的《SONZAI：神在之地》等。這些團隊選擇將 G-EIGHT 作為對外曝光的首選時機，正式宣告作品從開發階段走向玩家視野。

G-EIGHT成為遊戲發表大舞台。圖／巨罷娛樂提供

除了全新作品，現場也將釋出多款遊戲的繁體中文版與重大更新。例如《Strik-9: Rhythm Rat Rampage》與《Hyper Euphoria 全能私立偵探社》將提供繁中試玩；《SPC 超科學掠食研究部》計畫釋出與 10 位台灣知名 Vtuber 合作的限量卡包。備受矚目的國產武俠遊戲《活俠傳》也將在上市一年半後首次參與大型實體展會，並舉辦人氣投票活動，預料將吸引大量粉絲朝聖。

展場限定關卡與闖關週邊。圖／巨罷娛樂提供

G-EIGHT 共同創辦人李勇霆表示，今年許多開發者特地配合展期釋出更新檔或 Demo，讓會場宛如一場大型開發成果發表會。例如開放世界解謎遊戲《阿雷塔 YARETA》帶來長達 2 小時的全新內容，以及《歡迎光臨啾便利！》與《Dream Strikers》等 14 款作品皆有新關卡亮相，確立 G-EIGHT 作為未來獨立遊戲新作發表的關鍵地位。

為增加觀展樂趣，參展團隊紛紛推出展場限定活動。恐怖遊戲《死深》設有高難度關卡挑戰，《幻牌交鋒》則舉辦競技比賽與周邊抽獎。此外，美國知名獨立遊戲周邊品牌 Fangamer 也將首度來台設攤，販售《空洞騎士》《星露谷物語》《九日》及《小丑牌》等熱門遊戲周邊，滿足玩家收藏需求。

G-EIGHT 強調展會核心價值在於建立「開發者與玩家的對話平台」。本屆展會中，包括《WotaBeats: Code Aria》《虹塵》及《笨鳥調查中》等多款作品，將在現場招募封閉測試玩家或進行問卷調查。透過實體與數位形式蒐集玩家的第一手反饋，作為後續優化的重要依據，讓玩家也能成為推動遊戲製作更臻精良的一員。

2025 G-EIGHT 展覽資訊

活動日期：2025 年 12 月 12 日（五） ~ 12 月 14 日（日）

展出時間：11：00 - 19：00（一般玩家進場時間）

活動地點：花博爭艷館(台北市中山區玉門街 1 號)

官網網站：https://www.geight.io/



