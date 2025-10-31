G-EIGHT第四屆獨立遊戲展聯名《九日》推出套票組合，購票資訊與優惠方案一次看

G-EIGHT 今公布第四屆獨立遊戲展售票資訊！G-EIGHT 2025 規模再創新高，參展商數量預計突破 150 家，來自 9 個國家與地區，將帶來超過 240 款獨立遊戲作品。本屆展會門票將於 11 月 1 日中午12點正式開賣，於KKTIX與ibon雙通路同步販售，本次也與赤燭遊戲推出限量「G-EIGHT X《九日》聯名 T-shirt」套票組合。11/1-12/11早鳥優惠期間，單日票 $300元、三日票 $780元，較展期票價最高可省下270元！KKTIX 更獨家販售$8,888元「終身入場資格『爹！』」方案，包含全周邊收藏及未來所有 G-EIGHT 展會終身入場資格。

第四屆G-EIGHT遊戲展將於1212 - 1214臺北花博爭艷館舉行（來源：G-EIGHT官方提供）

攜獨立遊戲串聯國際，G-EIGHT盼成東亞獨立遊戲樞紐

G-EIGHT 2025 規模再創新高，參展商數量已突破 150 家，來自 9 個國家與地區，預計帶來超過 240 款獨立遊戲作品。由於日韓今年遊戲業景氣成長趨緩，G-EIGHT 轉而針對東南亞及澳洲遊戲開發團隊積極招募參展，希望帶來不同以往的創意激盪。

廣告 廣告

相較於 2024 年的 136間參展商、181 款作品，今年的參展商與作品數量各有約16%及37%的成長，本屆展會在內容豐富度與國際參與度上將有顯著提升，確立 G-EIGHT 作為東亞獨立遊戲交流樞紐的地位。

G-EIGHT 共同創辦人湯瑪士Thomas表示「今年 G-EIGHT 的展場，會是一幅由亞洲到世界共同完成的創作地圖。來自日、韓、中、港、印、菲、新、澳，以及美國的獨立團隊跟發行商，將各自的文化及玩法帶到G-EIGHT，和玩家直面交流。我們一起把G-EIGHT變成獨立遊戲的跨國連接點，讓有趣的靈魂在此相遇，而我們的任務，便是成為通往此聖地的傳送之門」。

KKTIX／ibon雙通路早鳥享折扣，終生票『爹！』限量搶購

本屆展會票券將從11月1日中午12點起於 KKTIX 與 ibon 同步開售。早鳥優惠票販售時間為11/01 - 12/11，單日票 $300元、三日票 $780元（三日票可三人同行使用）。12/12 - 12/14活動期間票則為單日票 $350元。同時KKTIX獨家販售「終身入場資格『爹！』」方案，售價 $8,888元 ，包含全周邊收藏及未來所有 G-EIGHT 展會終身入場資格！此方案去年甫一推出，開售不到半小時即旋風式售罄。

KKTIX售票連結：https://capsule1111.kktix.cc/events/2025g-eight

ibon售票連結：https://tour.ibon.com.tw/event/e2509000014h4ig

一起道龐克！聯名服飾票組「G-EIGHT X 《九日》T-shirt」

本屆也與台灣知名遊戲工作室「赤燭遊戲」特別推出兩款限量商品:「G-EIGHT X《九日》聯名 T-shirt」，組合售價 $1,280元，各通路限量 100 組；《九日》為赤燭遊戲全新作品，作品融合台灣民俗元素與懸疑敘事，是一款結合道教科幻與上古神話的2D 平台動作冒險遊戲。強調格擋機制和節奏明快的戰鬥、配合獨特的「道龐克」背景，刻畫出別具特色的手繪世界。此次聯名將遊戲經典視覺與 G-EIGHT 品牌識別結合，打造出獨特風格服飾。所有限量商品需於購票時一併訂購，取貨方式採展期現場領取，詳細取貨時間與地點將於購票後另行通知。

「G-EIGHT X 《九日》T-shirt」於ibon及KKTIX通路推出不同款式，限量販售（來源：G-EIGHT官方提供）

「G-EIGHT X 《九日》T-shirt」ibon版(含單日入場券1張)（來源：G-EIGHT官方提供）

「G-EIGHT X 《九日》T-shirt」KKTIX版(含單日入場券1張)（來源：G-EIGHT官方提供）

2025 G-EIGHT 票券資訊

購票通路：ibon、KKTIX

2025/11/01 - 12/11早鳥優惠票

● 單日票：$300（1張單日票）

● 三日票：$780（3張單日票）

預購限定商品：2025/11/01起至售完為止

「G-EIGHT X 《九日》T-shirt」組合：$1,280

內容物：《九日》聯名 T-shirt $980 + 單日入場券 $300 捆票組（各通路限量 100 份），商品為現場取貨。

KKTIX獨家：終身入場資格『爹！』：$8,888

內容物：全套周邊收藏及終身入場參觀資格方案（限量 8 組），商品為現場取貨。

2025/12/12 - 12/14展期票

● 單日票：$350（1張單日票）

2025 G-EIGHT 展覽資訊

● 活動日期：2025 年 12 月 12 日（五） ~ 12 月 14 日（日）

● 展出時間：11：00 - 19：00（一般玩家進場時間）

● 活動地點：花博爭艷館(台北市中山區玉門街 1 號)

● 官網網站：https://www.geight.io/

● 活動票價：早鳥一日票/$300元、早鳥三日票/$780元、展期單日票/$350。

● 售票通路：KKTIX、全台 7-11 ibon

● 主辦單位： G-EIGHT 巨罷娛樂

● 合作夥伴：BitSummit、Tokyo Indie Game Summit、Phoenixx Inc.、WePlay、PGDX、TT曜越、Acer、技嘉、日商點子膠囊、黃遊宅之道

● 贊助廠商：芒果派對、KOMODO Co., Ltd.、 Devolver Digital、特急修幹線、DLsite、PlayHorny 可以瑟瑟、Smilegate - STOVE、嗨遊戲數位娛樂、宇峻奧汀、Ukiyo Studios、Playmeow玩喵、工口實驗室、沃兎奈遊戲、華義國際數位娛樂股份有限公司、集英社遊戲、SANDY FLOOR、星宿科技有限公司、原始鳥熊股份有限公司、Toge Productions、Soft Source、嘿鹿遊戲、SIGONO、Team9、真夜社、露娜遊戲工坊。（列名無分先後）

*最終參展與合作、贊助名單以實際展期間為主

－

以上內容為廠商提供資料原文