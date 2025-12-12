G-EIGHT 開展囉！四款新作體驗分享

去年在 G-EIGHT 邊玩遊戲邊尖叫，吵到梨又受不了，今年我又來啦！感覺規模又更大，獨立遊戲感覺又更多了！很可惜時間有限，沒辦法全部玩到，但還是精選四款我蠻喜歡的遊戲，接下來就分享給大家啦！順便勸大家理性消費，要不是因為我快搬家，要不然我可能會買不少東西啊～

《進擊羔羊傳說》新版本！玩到差點入教

Devolver Digital 的攤位還是如往常一樣裝飾地很漂亮，有多台電腦讓大家試玩！最新 DLC「羊絨仙境」帶領玩家回到羔羊故鄉，畫面是我喜歡的詭譎風格，還可以一直按攻擊把敵人打死，我玩到工作人員在旁邊拍手！（我真棒）只能說我偏愛動作遊戲，還結合劇情，像這個遊戲就是要一路祭悼故人、淨化最後的聖地，重點是敵人會越變越大隻，技能也越強，但大家也不用擔心啦！我一個新手都可以直接玩到超嗨，記得要閃躲，才可以躲過大隻敵人的攻擊！每天會舉辦兩場Speedrun 挑戰賽，只要報名完成，就能拿羔羊紀念品哦！前三名甚至有神秘大禮包，大家可以去大展身手！

《隔離區：最後的檢疫》讓我掌握人類生死大權！

你有體驗過掌握人類生死大權的感覺嗎？我覺得玩《隔離區：最後的檢疫》蠻爽的啦！每天檢查病人，判斷對方身上是否有症狀，再決定將對方放置到哪一個隔離區域，症狀像是眼睛發黃或身上有傷痕，除了單純觀察外觀，還可以拿檢測儀器檢查病人身體，每次診斷時，內心都會有劇烈地拉扯，但我還是忍不住都放他們一條生路！推薦大家都到現場體驗一下這種檢疫員的角色！



《城隍愛麗絲》結合靈異題材與深度劇情！

一走過《城隍愛麗絲》的攤位，我就一直嚷嚷著要玩這個遊戲！畢竟我真的很喜歡靈異故事～遊戲融合劇情探索、靈異題材、策略戰鬥，整體故事在描述主角林城東跟城隍爺簽下神秘契約，但這份契約奪走他的記憶，也註定他二十一歲即將身亡，可是代理城隍「愛麗絲」跑來要求他提早赴任，在遊戲當中要尋找線索，並破解謎題，我覺得很過癮，是一款值得大家花時間動腦的遊戲，而且還可以進到元辰宮裡，我真的超喜歡這個概念！順帶一提，一樓是上帝視角，二樓則是 2D 轉軸，視角切換超級酷！

《靈緣》玩文字遊戲！畫風超可愛

最後一款是我很喜歡的《靈緣》，它獲得 2025 GAME STAR 遊戲之星銀獎，融合和風、巫女、獸耳少女，屬於 2D 冒險解謎遊戲，玩家要從廢棄村莊、古老神社跟詭異獻祭之間，一步步尋找線索～身為中文系畢業的嘻嘻本嘻，最喜歡玩文字遊戲了！它會讓你組裝各種詞語，串成一句完整的話，但這句話又會環環相扣，攸關劇情走向，所以也是一款要動腦的遊戲（我超喜歡）而且少女們都超可愛，我相信大家玩過會入坑的啦！

小結

這四款遊戲都是我本人玩過的哦！在展場最內側有大乾爹時代投票區，大家可以為自己喜歡的遊戲投下愛的鼓勵！今年的體驗又讓我更愛玩遊戲，接下來搬完家，我就要開玩啦！我也推薦大家要到現場試玩各種遊戲，除了搶先玩以外，也能給這些獨立遊戲的製作人意見跟鼓勵，在這邊嘻嘻也想跟大家說，你們都很棒！希望大家都能創造出代表作！

