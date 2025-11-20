G-Star 2025《我獨自升級：KARMA》首度公開試玩數千名玩家參與迴響熱烈

網石集團宣布，旗下即將推出的Roguelite 動作 RPG《我獨自升級：KARMA》已於 11 月 13 日至 16 日在釜山舉行的 G-STAR 2025 上，成功舉辦了首次線下實機試玩活動。來自世界各地的粉絲造訪了網石攤位，首次親身體驗這款遊戲，在活動期間引起了強烈關注並獲得熱烈迴響。

（來源：Netmarble官方提供）

在 G-STAR 2025 期間，玩家體驗了 2 種專為展現遊戲核心戰鬥循環而設計的試玩模式。「時間挑戰地下城」鼓勵玩家快速清除BOSS，並根據排名為參與者提供獎勵，包括 UMPC 裝置、RTX 5060Ti 顯示卡和 Razer 遊戲週邊等獎品。

（來源：Netmarble官方提供）

數千名參與者體驗了G-STAR現場的實機試玩活動。

（來源：Netmarble官方提供）

「活動地下城」則展示了大規模的波次戰鬥，並在實況創作者現場對決活動中亮相，每場活動都展示了不同的武器和「祝福」配置。 2 種試玩模式皆包含了忠於原作系列的BOSS戰。

數千名參與者體驗了實機試玩，並對遊戲的世界觀建構和震撼的戰鬥表現給予高度讚賞，他們讚揚戰鬥流程會根據所選的武器或「祝福」升級而完全改變。

「我們很高興首次以實機試玩的方式展示《我獨自升級：KARMA》。」Netmarble Neo 執行製作人 Do Hyung Kim 表示，「G-STAR 2025 讓我們能直接收集到玩家寶貴的意見回饋，我們將在開發過程中繼續完善遊戲體驗。」

與此同時，《我獨自升級：KARMA》釋出了與 A-1 Pictures Inc. 合作打造的遊戲開頭動畫，描繪「成振宇」回到「次元縫隙」，展開他與君主們長達數十年的戰爭。此外，網石的官方頻道亦發布了獨立的遊戲內宣傳影片。

《我獨自升級：KARMA》以一段發生在「次元縫隙」的全新故事情節，擴展了這部全球熱門動畫影集的世界觀，成振宇在此處承受著君主之間無盡的衝突。玩家將找回他失去的記憶碎片，以修復「破碎的轉生之盃」，進而推動故事進展和遊戲挑戰。

遊戲採用等距視角的砍殺戰鬥玩法，玩家可透過匕首、鐮刀和弓等不同類型的武器，搭配靈敏的迴避與反擊，來調整自己的戰鬥風格。透過策略性的「祝福」系統，玩家可以客製化配置，同時還能召喚如「伊格利特」等代表性的闇影，發動強大的協同攻擊。本作已於 Anime Expo 2025 上，透過獨家的前導預告片於全球首次公開。

《我獨自升級：KARMA》目前正針對行動裝置和 PC 平台開發中，透過 Roguelite 進程系統，提供易於上手的動作玩法和深度的重複遊玩性。

更多更新資訊將透過官方網站、YouTube 和 X 頻道分享。

（來源：Netmarble官方提供）

