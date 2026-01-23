G2時代 川習改寫三個世界理論

美國總統川普表示，預計今年4月訪問中國，中國國家主席習近平則將在年底訪美。美國財長貝森特透露，今年可能有4次「川習會」，除了上述兩個時間點外，習近平夏季可能訪問海湖莊園，川普也有興趣參加深圳APEC會議。從委內瑞拉到格陵蘭，川普掀起國際政治狂潮，但中美關係似乎未見波瀾。

對中國的外交政策而言，川普可謂「幫了大忙」。一方面，川普與西方關係緊張，中美關係從「主要矛盾」下降為「次要矛盾」，因而無論是中國對美恢復採購大豆，還是TikTok成立由美方控制的合資公司，敏感性、爭議性都大幅降低；另一方面，加拿大、英國、韓國等美國傳統盟友亦加強或恢復與中國的關係，令北京外部戰略壓力顯著減輕。

這還只是表層的外交策略影響，在川普、習近平G2共治的時代，深層次的國際政治典範轉移也正在悄然發生。這種典範轉移並非是回到兩極格局，而是對毛澤東「三個世界」理論的改寫。

毛澤東晚年在兩極格局基礎上，創造「三個世界」理論：第一世界是美蘇霸權；第二世界是資本主義已開發國家；第三世界是亞非拉地區的未開發國家。毛澤東將中國大陸定位為第三世界領袖，策略是團結第三世界，爭取第二世界，與第一世界鬥爭。

冷戰結束後，隨著兩極格局瓦解與新自由主義全球化普及，出現了「北方國家」與「南方國家」兩個陣營；然而，由於中國崛起，加上俄羅斯與西方再次陷入敵對，故過去10年來，國際政治一度從「南北問題」回歸「東西問題」。

例如「新冷戰」、CRINK集團及印太戰略、五眼聯盟、AUKUS等概念，都是國際政治向「東西問題」的回潮、西方與中俄形成集團對抗的典型，這個趨勢在拜登任內達到最高峰。不過，川普重新上台後，國際政治典範既不是南北、也不是東西，而是形成了「新版三個世界」：自利國、互利國、互義國。

其中，自利國是指以自身利益為絕對優先的國家，川普執政的美國是領袖，跟隨者是以逐利為先的中小國家；互利國指的是希望沿用全球化秩序追求發展的國家，中國在其中扮演領導地位；互義國指的是基於共同價值而相互支持的國家，法國、德國是骨幹。此乃當今「新版三個世界」的基本狀況。

有趣的是，川普的「和平理事會」成員國，居然與中國「一帶一路」首批會員國具有相當重疊，這說明當美中不再以意識形態作為競爭主軸時，「逐利國」投奔「自利國」陣營，而原有的「西方世界」分裂，部分流入「互利國」陣營與中國交好，部分則堅守「互義國」陣營，在困境中維護舊秩序和舊價值。（作者為智庫研究員）