G2與多邊共榮的新紀元

斯賓諾莎在《神學政治論》書中說道：「人常反復於希望與恐懼之間，至為可憐！」、「雖然人心尋常是自負的，過於自信與好勝。可是在疑難之際，特別是希望與恐懼相持不下的時候，人心最容易搖擺不定，時而向東，時而向西。」這段話正是一向自負、自信又好勝的川普總統真實心境的寫照。他對記者說，與習近平主席在韓國釜山的會晤十分愉快，興奮之情溢於言表，他還透露將在明年4月訪華。很顯然，中美之間已從過去的紊亂反制逐漸走向互利共榮的正軌。

這是不是「兩大強權共治」（G2）新紀元的開端？還是說，美國從獨霸走下神壇，步向多邊主義、多元包容的新時代？在上述的「兩」與「多」之間，川普選擇了前者，他不想多花心思進行多邊的溝通談判，川習會之後他缺席APEC，直接打道回府。但中國的抉擇卻是多元共榮、拒絕稱霸，既不結盟也不願和七大工業國（G7）一樣拉幫結派、抱團取暖。中國不願參加西方的富國俱樂部，強調支持聯合國，卻不認同「以自定規則為基礎的國際秩序」。近年來，中國提出「一帶一路」倡議，支援「全球南方」共創共建共構，希望與發展中國家長期維持友好，進一步建立全球生命共同體的新典範。

質言之，中國走出了過去200多年被西方殖民主義、歐美帝國主義和日本軍國主義長期侵凌的歷史，明白的拒絕霸權主義的君臨天下和頤指氣使，而且要恢復中華民族的尊嚴、倫理與道德理想，實現王道之治，進一步推動互利共贏、和諧與共的國際新秩序。這是川普這樣一位強調美國至上，動輒強迫各國攤派投資經費的領導人既不能理解、也不願仿效的。

但是中國卻像是一個站在高崗上的大將軍，威武不能屈！面對山下浮動的塵土和攪亂的煙霾卻是胸有城府，氣定神閒，堅持要按照自己的步伐穩定的走下去。於是，我們看到了九三大閱兵展現的軍事實力；也看到了稀土出口管制帶給各工業國的警訊，以及拒買美國大豆造成中西部農戶的深度恐慌。這正是川普這樣一位「關稅萬能論」的信徒不斷伸展大刀對敵國威脅利誘，卻始終反復於希望與恐懼之間，左支右絀、忐忑不安的心結所在。這也正是他在韓國會談後終於大鬆一口氣，接下來又笑顏逐開，給自己打下超高分的原因。

但是，中國卻不願以「兩強」自居，而寧願與多極世界共存共榮。因為中國不是蘇聯，它不是當年社會主義陣營的老大哥，也不是國際共產運動的領航人。它不願強推所謂的中國模式，更不做東南亞各國的殖民主。馬來西亞前首相今年滿百歲的馬哈迪曾說，「我們與中國共存了幾千年，從來沒有被殖民過，但西方人一來，我們卻變成了殖民地！」

這正是歐洲殖民帝國與美國霸權主義迄今無法理解中華文化與中國人的關鍵，那就是「強而不霸」、「和而不同」、「以鄰為伴」、「天下為公」。這也是許多台獨工作者一心一意只想當美國日本的馬前卒，依附扈從並聽命行事，亟亟於「脫中入北」的真實困境。