G2 川普為天下定調

美國總統川普10月30日與大陸國家主席習近平在韓國舉行會談前，在真實社群發了一句短文：「G2即將召開！」

「G2」意指「兩國集團」（ Group of two），最早是由美國經濟學家弗雷德‧伯格斯滕於2005年提出，比喻中美之間新出現的權力格局，此後由於各種原因，在中美各自內部，或引發一些爭議，或未受重視，逐漸鮮有人提及，一晃20年頭，如今突然又由美國總統嘴中說出，自然引起各方關注與熱議。

自上世紀，1945年二戰結束以來，全球政經格局從G5開始，80年來不時出現演變。「G5」指的是新成立的聯合國中擁有1票否決權的5個常任理事國，也是當時全球唯5的核大國。

沒多久，全球政經分化發展，一方面1970年代開始出現了「G7」，是七大工業經濟體；一方面，美、蘇各自率領東、西兩大陣營的冷戰，則是「G2」。又未多久，1991年蘇聯解體，與此同時，G7中，美國成了一枝獨秀，全球權力格局在上世紀末進入了G1，即美國一超獨強時代。

但G1也未能維持很久，甫進入新世紀，美國這個超級霸權，2008年就爆發了世紀金融海嘯，G7束手無策，只能乞求中國，倉促間不得不成立G20，但G20只不過是一個不得不拉中國入夥的新設計，實質核心，只是中、美兩強。

我當時指出其實這就是「G2」，但美國傲慢，不願面對G2；中國心虛，擔心被捧殺，抗拒G2。接著形勢繼續演變，先後又出現了3個狀況：

一、中美世紀大博弈。2010年中國GDP超過日本，中美之間開始出現「修昔底德陷阱」的老大老二矛盾關係。美國全力遏制中國，中國也在從產業、科技、金融、軍事及太空等每一個領域與美國競爭。中國力追，雙方差距持續縮小，不少領域幾乎已勢均力敵。

二、2022年2月爆發俄烏戰爭，3、4年下來，歐洲打癱了，俄羅斯打衰了，美國打疲了；與此同時，日本在「失落的30年」的大趨勢下繼續地蔫了。還有一個印度，人多體大也想有所作為，只是表現始終一般。環顧宇內，確實只剩下一個雖已衰退中但底子還在的美國，和一個持續崛起銳氣十足的中國。

三、2025年，「川普2.0」一開始就發動針對包括中國在內的全球貿易戰，亂拳揮舞，打得全球人仰馬翻，除了中國，包括美國盟友在內的幾乎所有國家無不下跪求饒。中國不但不跪，還以稀土牌強力反擊美國，逼得美國不得不與中國妥協談判，雙方停戰休兵1年。

這即是為何會從川普口中突然冒出「G2」的大形勢大背景。G2之後，未來走勢如何？得看3個形式：一、中美貿易戰暫停1年之後的中美交鋒態勢。由於美方只能打痛中方晶片，中方卻能打到美國死穴（稀土），對中方有利。二、AI競爭。黃仁勳對此做了預判，未來5到10年的AI競賽，中國會贏。三、台海形勢已到了關鍵時刻，是否「收官」？

「G2」之後會是「G？」，前景其實並不混沌。