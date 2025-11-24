G20中德關係大躍進！擱置歧見先做生意 梅爾茨將訪中、見習近平

編譯張渝萍／綜合報導

為確保稀土供應以及商業合作，德國總理梅爾茨23日在G20上與中國總理李強會面，拉近與中國的關係。據報，梅爾茨將訪中國，預計將與中國國家領導人習近平見面。

德國總理梅爾茨23日在G20上與中國總理李強會面，拉近與中國的關係。（圖／翻攝自X平台 @ShanghaiEye）

中德關係大轉變

路透報導指，自從中國對晶片和稀土的出口限制，德國外長約瓦德富爾（Johann Wadephul）便取消十月的訪中行程，然而現在兩國關係有了大轉變。

中國總理李強23日在G20峰會期間，與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面時表示：「中國和德國是重要的經貿夥伴，兩國政府應共同努力加強對話與溝通，妥善處理彼此關切。」李強還稱，他在會中大力推動中德雙方在一系列戰略產業領域加強合作。

廣告 廣告

然而，其實在幾個月前，兩人會面的可能性不大，但隨著兩國都捲入美中貿易戰的後續衝擊，並尋求從全球最大消費市場中分散風險，原本的歧見已被擱置。

報導指，預計梅爾茨很快將展開訪中行程，並與習近平會面；而外長瓦德富爾先前也與中國外交部長王毅達成共識，重新安排其北京之行。

李強在會中表示，中國和德國是重要的經貿夥伴，兩國政府應共同努力加強對話與溝通。（圖／翻攝自X平台 @SpoxCHN_LinJian）

互利合作歧見放一邊

不僅如此，德國財政部長克林貝爾（Lars Klingbeil）上周也與中國主管經濟事務的國務院副總理何立峰會面，雙方表示，該會談推動了兩國走出貿易緊張局勢的努力。

其實德國對中仍有疑慮，例如中國支持俄羅斯、中國在印太地區的行為，以及中國的人權紀錄、補貼產業政策等等，都讓德國多次批評，但在經濟上，德中兩國仍被龐大且互惠的商業關係綁緊緊，不得放下歧見合作。

根據中國數據顯示，中國去年購買了價值950億美元的德國商品，其中約12%是汽車，讓德國成為中國這個19兆美元經濟體的前十大貿易夥伴之一。德國則購買了1070億美元的中國商品，多為晶片與其他電子零組件。

但就投資而言，德國在中國的地位尤為突出。根據墨卡托中國研究所（MERICS）的數據，2024 年德國向中國注入66億美元的資本，占歐盟與英國對中國所有直接投資的45%。

李強在會晤中表示，希望德國「保持對中理性、務實的政策，（並）消除干擾和壓力」。德國方面尚未公布此次會議的紀錄。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

文攻武嚇創意百出！中共選甲午戰爭潰敗地實彈演習：已不是1894年的中國

引爆畫面曝／先開火再自爆！3自殺炸彈客闖巴基斯坦邊境警備隊 3死5傷

中日關係惡化！廣州車展日系車夯 中國人「體正直」：只看品質CP值

一文看懂／28點計畫與俄距離太近遭砲轟 最新美烏談判已讓基輔安心？

