G20主席國美國封殺南非 邀波蘭出席2026峰會

（中央社記者彭維楀華沙6日專電）波蘭新聞通訊社（PAP）報導，波蘭收到20國集團（G20）新輪值主席國美國邀請，將出席明年在邁阿密（Miami）的G20峰會。美國指波蘭躋身世界前20大經濟體，贏得了一席之地。

這項消息由美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在12月3日一份題為「美國歡迎新G20」（America Welcomes a New G20）的宣告中發布。此舉雖然不代表波蘭正式成為該集團成員國，但具有重大的象徵意義。

波蘭近期積極推動加入G20，尤其是在今年成為世界第20大經濟體後，超過瑞士，並迎頭趕上沙烏地阿拉伯和荷蘭。

盧比歐在聲明中寫道：「波蘭，一個曾經被困在鐵幕（Iron Curtain）後面，但現在是世界20大經濟體之一的國家，其將加入我們，在G20中占據應有的位置。」

他說：「波蘭的成功證明，關注未來比關注不滿是一條更好的道路。它展示了與美國和美國公司間的夥伴關係，如何促進共同繁榮和成長。」

報導指出，盧比歐強調「與南非的對比是鮮明的」，南非在種族問題和腐敗的監管制度下，經濟停滯不前。因此美國將不會邀請南非到邁阿密，就像華盛頓抵制最近在約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行的G20峰會一樣。

美國總統川普（Donald Trump）11月下旬在社群媒體發文表示，南非政府侵犯白人人權，他不會邀請南非參加明年在邁阿密舉行的G20峰會。

波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）在9月初訪問白宮後曾表示，川普邀請波蘭參加邁阿密G20峰會，但現在才由盧比歐正式確認。

當時與波蘭總統一同在美國訪問的外交部長西科爾斯基（Radosław Sikorski）曾表示，他已與美國官員討論波蘭加入G20的可能性。（編輯：張芷瑄）1141207