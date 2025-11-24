G20南非峰會力挺多邊抗美 中日領袖同框零互動

圖／達志影像路透社

G20成立26年來首次在非洲大陸舉行的年度峰會，週日在南非閉幕。儘管主辦的南非在開幕當天就通過《領袖宣言》，力挺多邊主義，試圖挑戰杯葛這場峰會的美國，但宣言卻遭美國與阿根廷同聲反對；近半數G20成員更在場邊密切討論美國總統川普提出的烏俄停戰28條提議。至於中國大陸總理李強，雖然與日本首相高市早苗在峰會上同框，兩人卻完全「零互動」。此外，港府周一力挺北京中央，不但對日本發出旅遊警示，更傳出暫停與日本包括經貿在內的官方交流。分析坦言，中方試圖多面向施壓日本收回言論，但效果恐怕不如預期。

南非總統 拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）：「本次G20峰會正式閉幕，接下來將交接給下一任G20主席國，美國。」

隨著南非總統手中的槌子落下，為期兩天的G20峰會週日宣告閉幕。這場以「團結、平等、可持續」為主題的峰會，在召開前就充滿分歧。

包括美國總統川普以南非白人遭受迫害為由，公開抵制拒絕出席。而主辦國南非則打破慣例，在開幕當天就通過總計122條內容、力挺多邊主義的《領袖宣言》，但這個宣言卻遭到缺席的美國，以及由外長代替出席的阿根廷，兩國同聲反對。

阿根廷外交部長 基爾諾（Pablo Quirno）：「對阿根廷而言，至關重要的是，要通過承認尚未達成共識的情況，來維護這一進程的完整性，而不是繼續推進一份不能準確反映我們集體意願的文件。」

包括法國、德國、英國、加拿大、日本等，將近半數的G20成員，還在場邊自己開起小型峰會，對川普所提出的終結烏俄戰事28條提議，展開深入討論。

至於在峰會致詞時高喊G20應該推動各方重回團結協作正軌的中國大陸總理李強，卻透過峰會上的各種肢體語言，表明與G20成員日本的高度冷戰姿態。

包括在領袖大合照上，雖然日本首相高市早苗之間，只隔著歐盟執委會主席范德賴恩等三個人的距離，卻像是有楚河漢界一般，始終拒絕與高市對上視線，兩人沒有絲毫互動。

就連在全體會議上，輪到日本首相發言時，李強都刻意離座，改由其他官員接替出席。

日本首相 高市早苗：「在此次G20峰會上，我沒有機會與中國總理李強溝通。」

日本首相周一在記者會上證實，對於是否要與李強接觸，日方並沒有在事前與中方有任何協調。但強調日本與中方的對話大門始終敞開，喊話中方應該透過對話，減少彼此的問題與挑戰，同時也繼續堅持自家立場。

日本首相 高市早苗：「由於日本與中國之間存在問題和挑戰，我認為我們應減少這些問題，增加理解和合作。日本對與中國的各種形式對話持開放態度。我們沒有關閉任何大門。當然，對日本而言，堅持自己應有的立場也很重要。我們將以闡述應有主張的姿態，妥善應對。」

北京當局則選擇持續「加碼」封殺與日本接觸的各種民間和官方管道。

包括無理由取消多場日本音樂家或演員，在北京、上海等地的演出或見面會；日本企業原定下周二派出訪問團來到北京，與中國商務部長王文濤會面，也因為中方要求而推遲訪問。

包括國航、東航、南航等中國的國籍航空旗下，總計12條中日航線也都被取消，涉及航點包括名古屋、福岡、札幌、大阪等地。這讓有赴日經商或旅行需求的中國旅客，只好改買日本航空公司的機票。業內人士透露，兩間日本國籍航空來往兩地的機票，出現40%到120%的漲幅。

TVB主播：「中日關係緊張，中方據報拒絕日方提出明年一月舉行中日韓首腦會談。」

除了拒絕這場由日方主辦的三國峰會之外，港府也傳出要跟進北京中央，暫停與日本包括經貿活動在內的官方交流。

包括日本駐港總領事，原訂下個月要跟港府負責經濟政策的高層官員會面，近日收到港府方面通知取消。至於香港投資推廣署原訂上周二(11月18日)舉辦的「日港企業交流活動」，更因為港府無理禁止日本外交官員出席，導致活動被迫流產。

香港特首 李家超：「(日方)言論傷害了中國人民的感情，香港特區政府支持國家對日本的外交政策。香港保安局已更新出境旅行警示網頁，提醒前往日本或目前身在日本的香港居民，應該提高警惕，注意安全。」

港府跟隨北京當局，對日本發出旅遊警示，港府教育局也宣告退出已經參與17年的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，並把退出理由設定在「人身安全」議題上。

在日中國人：「我認為日本很安全。這不是安全與否的問題。而是你們對中國非常不友好。中國政府當然要警告我們的人民。」

日本國際基督教大學國際與政治研究學系教授 奈吉（Stephen Nagy）：「中國會運用多種策略試圖影響日本國內政治。然而，問題在於，每當他們使用這些策略時，日本都會學會如何應對，其他國家也會學會如何應對中國的脅迫，隨著時間的推移，這些策略的效力只會降低，而不會增強。」

學者坦言，北京當局當然會透過砍航班、砍郵輪、停止貓熊合作，未來甚至還可能針對在中國的日本企業展開突擊檢查，甚至是過去常見的「扣押人質」等手段來影響日本的政策方向，但效果只怕越來越低。

日本民眾：「日本不需要乞求人們來訪。我們一直歡迎所有來訪的人。」

因此就算北京當局試圖把今年1-9月共計750萬赴日中國遊客，以及他們在日本高達103億美元的消費，作為籌碼，恐怕也很難看到日方收回言論。而中日之間不友善態勢，恐怕也將持續一段時間。

