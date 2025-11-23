G20南非峰會登場 罕見「開場就通過宣言」

▲二十國集團（G20）領袖高峰會22日在南非約翰尼斯堡登場。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 二十國集團（G20）領袖高峰會22日在南非約翰尼斯堡登場，即便在美國因與主辦國外交關係惡化而全面抵制之下，峰會開幕時便通過了領袖宣言，打破過去需在閉幕後才定案的慣例。

綜合路透社、美聯社等外媒報導，過去G20峰會的宣言通常是在會後才通過。不過南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）表示，其他成員國在會談一開始便一致通過領袖宣言。他指出，這凝聚各國歷經一整年協商而成的共識，過去一週的討論「非常激烈」，宣言內容「已無法再重新談判」。

宣言提及氣候變遷

這份長達122點的宣言，其中呼籲國際社會在氣候災害、主權債務等對低收入國家影響尤深的議題上採取更積極行動。南非方面將此視為非洲首次主辦G20峰會的重要外交成果。

不過該宣言使用了美國政府長期以來不喜歡的措辭，包括：強調氣候變遷的嚴重性及因應需要、讚揚提升再生能源使用的雄心目標，以及指出貧窮國家面臨沉重債務負擔。這也因此被外界視為南非與美國緊張關係的縮影。

南非官員指出，美國不僅缺席，還曾向南非施壓，要求在沒有美方代表出席的情況下不要通過領袖宣言。不過拉瑪佛沙在早些時候就曾表示，對於峰會宣言已經達成了「壓倒性的共識」。

但南非官員表示，在即將通過草案文本的最後一刻，阿根廷退出了談判。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）是川普的親密盟友，為展現對川普的支持，米雷伊缺席此次峰會，由外交部長季里諾（Pablo Quirno）代表出席。

季里諾在峰會上表示，阿根廷關切宣言在地緣政治議題上的敘述方式，特別是對中東衝突的處理「未能充分反映其複雜性」。

宣言僅在一處提及中東情勢，內容為成員國承諾推動「被占領的巴勒斯坦領土」達成公正且持久的和平。

川普拒絕南非的G20議程

此次峰會正值世界大國之間因俄羅斯在烏克蘭的戰爭以及在巴西COP30氣候談判中的緊張局勢加劇之際。

全球第一大經濟體美國缺席本屆峰會，原因之一是川普指控南非政府「對具有歐洲血統的南非白人（Afrikaner）發動暴力迫害」；此外，川普政府不滿南非將議程聚焦於氣候變遷與不平等議題。

南非與美國雙方關係緊張，也延伸至G20主席國交接問題。由於美國是2026年的G20主辦國，拉瑪佛沙坦言，在美方缺席的情況下，不得不將輪值主席交接給「空位」。

南非重申，拒絕美國提出派遣美國臨時代辦進行G20移交的提議。馬格溫雅表示：「總統不會將G20的主席國職權移交給一名低級別的大使館官員。這是一種違反禮節的行為，是不可接受的。」

馬格溫雅強調：「美國選擇杯葛此次峰會，這是他們自己的選擇，也是他們的特權。

