G20南非峰會：特朗普習近平缺席，梅爾茨挑大梁？

（德國之聲中文網）自1999年以來，G20作為一個重要論壇，把世界主要工業國家和新興經濟體聚集在一起共商大業。其成員包括19個國家，以及歐盟和非盟，合計佔全球經濟產出的八成以上。

首屆在非洲大陸舉行的G20峰會（11月22日至23日）正在南非約翰內斯堡舉行。

這一次，美國和中國的領導人都沒有到場。中國國務院總理李強出席，而美國沒有派遣任何代表。中國沒有給出習近平缺席的原因。特朗普為自己的決定辯解，聲稱南非白人農民遭到迫害和殺害，而南非政府沒有干預。

廣告 廣告

南非政府堅決否認這一說法。德國政府也認為，沒有證據顯示南非對白人實施種族滅絕。

普京也沒有出席，原因倒是顯而易見：他因烏克蘭侵略戰爭而被國際刑事法院發出逮捕令，離開俄羅斯隨時可能被捕受審。自2019年以來，他就沒有出席過G20峰會。

新的世界秩序

這三個國家的領導人缺席G20峰會意味著什麼？

國際關系學者約翰內斯·瓦爾維克（Johannes Varwick）告訴德國之聲，這表明“世界政治中的三個霸凌者顯然不再重視這一活動，盡管原因各不相同。”瓦爾維克是哈勒大學的國際關系教授。他補充說：“這對G20長期倡導的多邊主義不是好兆頭。”

但對德國總理梅爾茨而言，這絕不是缺席的理由。恰恰相反，德國政府發言人希勒（Sebastian Hille）說：“這是總理發出的一個重要多邊主義信號。我也要提醒大家不要只關注缺席者，而應關注出席者。G20對德國政府來說，是並且將繼續是一個重要平台。”

德國政府指出，當前國際形勢嚴峻，G20所依賴的合作體系正承受越來越大的壓力。

壓力最明顯的地方是俄烏戰爭。即便在G20內部，一些國家拒絕譴責俄羅斯的侵略。它們不僅不加入制裁行列，甚至像印度一樣，通過充當俄羅斯石油的中間商而獲利。

自G20成立以來的地緣政治重組，也受到中國經濟和軍事強勢崛起的深刻影響。北京利用其不斷擴大的影響力，一方面在烏克蘭戰爭中支持俄羅斯，另一方面對稀土出口實施限制。

瓦爾維克指出：“我們正看到全球政治力量和權力的快速再分配。政治上分裂的西方在許多領域已不再具決定性影響，而全球南方國家正以新的自信自我定位。”

新的優先事項

南非希望借助首次在非洲大陸舉行的G20峰會，推動發展中國家實現清潔能源轉型，並推動減輕貧困國家的債務。但美國對此議程持懷疑態度。德國的看法則明顯不同。

梅爾茨在出發前表示，他將借此機會與非洲國家展開更深入的對話。他並未因為更多可能出現的領導人缺席情況而退卻。在G20會議結束後，梅爾茨將前往安哥拉。那裡將舉行歐盟與非盟峰會。德國政府稱，這向歐非合作發出了重要信號。

此次G20峰會前，500多名經濟學家和專家呼籲成立一個委員會，以應對全球財富不平等。他們在致G20代表的公開信中警告說：“極端的財富集中會帶來不民主的權力集中。這會破壞社會信任，並加深政治極化。”該團體由諾貝爾獎經濟學家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）領銜。他們希望得到梅爾茨的支持。畢竟，德國今年6月推動成立了“反不平等全球聯盟”，主張社會公正。

由於G20成員之間存在深刻分歧，目前已確定峰會不會發表聯合公報。只有南非作為主辦方將發表一份聲明。

在這種情況下，G20的未來會怎樣？

瓦爾維克認為，“金磚國家+”等機制可能會變得更加重要。在這樣的場合，中國和俄羅斯不用面對西方的道德批評。金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非構成。該機制在2023年的峰會上邀請六個新國家加入。

瓦爾維克指出，德國支持的多邊主義和規則秩序正被“純粹以利益為導向、並不斷變化的‘小多邊主義’”所取代。盡管G20面臨不利局面，尤其德國政府還有很多事情要做，瓦爾維克仍然認為：“對德國這樣的中等國家來說，依賴多邊機制仍是明智之舉。”

烏克蘭戰爭危機磋商

歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）在約翰內斯堡G20峰會期間發出邀請。他邀請了在場的歐洲國家元首和政府首腦，以及來自加拿大、澳大利亞和日本的代表，就美國推動結束烏克蘭戰爭的進展舉行危機磋商。一名歐盟官員表示，會談將在下午開始。

來自歐洲的與會者將包括德國總理梅爾茨，以及法國、意大利、英國、愛爾蘭、芬蘭、荷蘭、西班牙和挪威的國家元首或政府首腦。他們以正式成員或受邀嘉賓身份前往約翰內斯堡參加G20峰會。

歐盟全部27個國家的國家元首和政府首腦，則計劃在周一開始的歐盟—非盟安哥拉峰會期間就此主題舉行額外討論。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Christoph Hasselbach