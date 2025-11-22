G20將討論俄烏和平 烏克蘭盟友盼強化美國所提計畫
（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）表示，烏克蘭的盟友將在南非舉行的20國集團（G20）峰會上，尋求「強化」美國提出的結束烏俄戰爭計畫。
英國廣播公司（BBC）報導，在這場峰會召開前夕，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）警告，烏克蘭因被迫接受該計畫，正面臨「我們歷史上最艱難時刻之一」。外洩的和平計畫細節被外界認為對莫斯科有利。
澤倫斯基昨天與施凱爾及法國、德國領袖通話。會後，施凱爾表示，烏克蘭的「朋友與夥伴」仍堅定致力確保「一勞永逸的持久和平」。
美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）都沒有出席本次G20峰會。
外界普遍流傳的美國和平計畫內容，包括基輔原先拒絕的提議，如放棄目前由烏克蘭控制的東部地區。
華府一直敦促基輔接受這項和平計畫，但歐洲各界對於這些被解讀為偏向莫斯科的條件感到憂心。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）說，計畫若被採納將是「極其危險的時刻」。
根據路透社報導，卡拉斯對媒體說：「我們當然都希望戰爭結束，但結束的方式很重要。俄羅斯沒有任何合法權利要求其入侵的國家做出任何讓步，最終任何協議條件都應由烏克蘭自行決定。」
施凱爾在G20會談前表示，與會領袖將「討論現有提案，並支持川普推動和平的努力，研究如何強化這項方案，以利下一階段協商」。
他還說：「烏俄戰爭至今，烏克蘭每天都呼籲俄羅斯結束非法入侵、撤回坦克並放下武器。」
施凱爾表示：「烏克蘭數月來隨時準備談判，反觀俄羅斯則拖延不前，持續殺戮。」
「因此，我們必須攜手合作，聯合美國和烏克蘭，共同爭取一個公平且持久的和平。」（編譯：林沂鋒）1141122
其他人也在看
德國外長警告：俄烏協議不可操之過急
在美國提出結束俄烏戰爭的28點計劃後，德國外長瓦德富爾發出警告，呼籲各方冷靜應對、避免倉促達成協議。他還透露，歐洲正在緊鑼密鼓地制定替代方案。德國之聲 ・ 10 小時前
28點和平計畫如何形成 美俄邁阿密密會引發關注
路透社今天(22日)引述多名知情人士報導，美方代表上個月在邁阿密與受到美國制裁的俄羅斯特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)秘密會面，商討終結俄烏戰爭的和平方案。隨著美國政府公布這份被視為偏向俄羅斯利益的計畫，此次密會也日益引發美國官員與國會議員的關注。 這場會晤於10月底在邁阿密舉行，出席者包括美國特使魏科夫(Steve Witkoff)、川普的女婿庫許納(Jared Kushner)以及德米崔耶夫。 德米崔耶夫是俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)的親密盟友，他在與美國就烏克蘭戰爭進行的談判中扮演主導角色，並曾在今年多次與魏科夫會面。德米崔耶夫同時也是俄羅斯最大的主權財富基金之一「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)的負責人。在2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，德米崔耶夫及「俄羅斯直接投資基金」被美國政府列入制裁名單。一位美國高級官員告訴路透社，川普政府簽發特別豁免令，允許德米崔耶夫入境。 2名知情人士透露，這次會晤最終達成了結束俄烏戰爭的28點和平方案。這項美國斡旋的和平計劃本週稍早由美國新聞媒體Axios率先報導，令美國政府各部門的許多官員措手不及，並在華府和歐中央廣播電台 ・ 14 小時前
中國副總理：經貿應繼續成為中美關係壓艙石
（中央社台北22日電）中國國務院副總理何立峰昨天在北京會見前美國國家安全顧問、智庫大西洋理事會（Atlantic Council）執行副主席哈德利表示，中美擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益，經貿應該繼續成為中美關係的壓艙石和推進器。中央社 ・ 12 小時前
南非G20峰會美國缺席 領袖宣言草案聚焦氣候變遷
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）20國集團（G20）主要經濟體領袖今天齊聚南非，參加美國抵制的峰會，尋求就一份宣言草案達成協議。這項草案主要聚焦於氣候變遷。中央社 ・ 11 小時前
20歲騎士摔車滑進BMW車底遭輾斃 驚悚瞬撞畫面曝光
花蓮吉安鄉日前發生一起車禍，一名莊姓海巡士兵（20歲）騎機車行經北昌一街時，疑因煞車失控自摔，莊男滑進前方一輛BMW車底遭輾過，經送醫急救20多天後傷重不治，路口監視器拍下驚悚瞬間。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
川普逼烏克蘭簽「28點和平計畫」可行嗎？爭議與分析一次看
美國總統川普特使威科夫與俄羅斯總統特使德米崔耶夫共同起草「28點和平計畫」，由美國陸軍部長德里斯科（Daniel Dri...聯合新聞網 ・ 19 小時前
G20峰會約翰尼斯堡登場 南非總統強調多邊主義
（中央社約翰尼斯堡22日綜合外電報導）南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天在約翰尼斯堡主持20國集團（G20）峰會開幕時強調，面對「當今人類所面臨的威脅」，必須推動「多邊主義」。中央社 ・ 11 小時前
霧峰騎士自撞路邊大貨車 當場失去生命跡象、送醫搶救中
台中市今（22）日下午發生一起機車自撞的車禍意外，下午3時44分許，一名48歲林姓機車騎士行經霧峰區中正路，往草屯方向行駛時，不明原因碰撞停放於機慢車道上的自用大貨車，由於撞擊力道過大，林姓騎士當場失去生命跡象，警消獲報後立即趕到現場，並將林姓男子緊急送往亞大醫院搶救，院方表示，林男到院時已經沒有呼吸心跳，且頭部有嚴重撕裂傷，研判有腦出血症狀，目前仍在搶救中。這起車禍是否因為酒駕釀禍，警方表示，酒測值尚待醫院抽血檢驗，詳細車禍原因也有待後續調查。中天新聞網 ・ 12 小時前
「養美國小孩」勝過買台灣房產？ 網友反駁：名校貴、投資回報有限
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導隨著國內房價提高，許多人想方設法在房產以外尋找投資管道，更有人討論「去美國生小孩、讓孩子拿美國籍」是否比存錢買...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 16 小時前
中國再跳腳！賴清德吃壽司登日本地鐵 2官員跟進「暴點日料」挺日
中日緊張情勢未歇，為了日本首相高市早苗就「台灣有事」假設性情境的答詢說法，中國近日連續出招，日前喊停才剛恢復的日本水產品進口及牛肉進口磋商。對此，總統賴清德20日午間率先貼出午餐吃壽司、味噌湯的照片，外交部長林佳龍晚間則秀出「暴點日本干貝刺身」的照片，正在歐洲出訪的外交部政務次長吳志中、駐歐盟暨比利時代表謝志偉也前往日本料理店用餐，表態挺日本。高市早苗7日......風傳媒 ・ 1 天前
北京火氣愈來愈大！中國駐聯合國大使嗆聲高市早苗，「敢介入台海、將引《憲章》動武捍衛領土完整」
中國已將其與日本日益擴大的爭端帶到聯合國（UN）舞台，指控東京、威脅要進行「武力介入」台灣問題，其代表甚至還使用、迄今為止最強烈的措辭，誓言將捍衛領土完整。《路透》報導提到，中國駐聯合國大使傅聰（Fu Cong）21日，致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），指控日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）犯下「嚴重違反國際法」和外......風傳媒 ・ 10 小時前
也曾被戰狼惡搞 澳大利亞提醒日本注意中國伎倆
[Newtalk新聞] 中國本週要求航空公司退票、下架日本影片、不讓日本水產進口，試圖藉此對高市早苗施壓。曾因主張追究Covid-19，遭到中國報復的澳大利亞，稍早也提醒東京當局留意北京的招數。 《澳大利亞金融評論》（Australia Financial Review）的報導指出，中國針對日本內閣總理大臣高市早苗祭出的劇本，在澳大利亞看來再熟悉不過。 報導指出，北京將貿易武器化，轉而採取「戰狼」策略，曾在2020年對澳大利亞出口實施了價值200億美元的制裁，之後在現任的阿爾巴尼斯政府領導下，兩國關係（在中國面對川普高關稅壓力下）才重回正軌。 美國智庫哈德遜研究所資深研究員周威廉（William Chou）指出，「中國正在從政與外交製造衝突，試圖兩面夾擊高市早苗。」他認為中國想要「轉移人們對她對川普外交的成功，以及她在國內高人氣的注意力。中國此舉是一次非常笨拙的嘗試，但畢竟總是有所嘗試。」 報導指出，中國官媒新華社和《環球時報》本週都張貼梗圖醜化高市早苗，中國網民也攻訐高市，駡她是「巫婆」、「麻煩製造者」。昔日澳大利亞莫理斯內閣要求追究疫情擴散責任時，北京方面也曾推出了一系列懲罰性貿易新頭殼 ・ 18 小時前
日本首位中國出身議員要求驅逐薛劍 外相：不能提前暴露底牌
出生於中國、已歸化日本籍、立場堅定反共的日本維新會參議員石平，近日在參議院外交防衛委員會上，直接點名並要求日本政府將中國駐大阪總領事薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。石平今年9月才因「散布謬論」遭中國外交部制裁，但他對此非但不畏懼，更稱感到「十分光榮」，將事蹟更新在自己的X帳號上。鏡新聞 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 7 小時前
俄羅斯稱「台灣是中國一部分」 外交部嚴正譴責：貶損我國主權的謬論
對於俄羅斯外交部日前記者會謬稱「台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題屬於中國內政」等嚴重悖離事實的發言。我外交部21日指出，散播貶損我國主權的荒謬言論予以嚴正譴責，並強調「對俄羅斯政府順應中國的威權作為深表不滿與遺憾」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
台美談判遭爆敲定投資4千億美元 經貿辦：積極爭取調降關稅
美國向各國課徵對等關稅，衝擊多國產業，台灣目前暫行對等關稅稅率為20%，台灣持續和美國談判，希望能降低關稅稅率。英國金融時報指稱，台灣承諾赴美投資金額可能達4000億美元，且可能計入台積電在亞利桑那州中廣新聞網 ・ 21 小時前
外媒曝台將對美投資12兆台幣 含台積電投資5兆、另助美造科學園區
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（折合約新台幣12兆元），當中可能計入台積電對美國承諾的1650億美元（約新台幣5兆餘元）投資，且台灣也將支持美國打造科學園區。中天新聞網 ・ 21 小時前
薛劍嗆「斬首日相」日新科參議院議員石平籲高市政府將他驅逐出境
[Newtalk新聞] 中國駐日本大阪總領事薛劍揚言要「親自斬首」日本首相高市早苗，只因不滿她上任後發表「台灣有事，就是日本有事」言論，掀起外交風波。資深媒體人矢板明夫披露，日本維新會的新科參議院議員石平在參議院外交防衛委員會的第一次質詢，便直接把矛頭對準薛劍，要求日本外相茂木敏充考慮將其列為「不受歡迎人物」、驅逐出境。 矢板明夫在臉書發文寫道，石平明確表態，認為高市首相涉及台灣的談話十分合理、必要，也對避免台海衝突有嚇阻效果，因此他「全力支持」。他同時還讚賞日本政府拒絕撤回首相發言，認為這種態度值得「高度評價」並「深表敬意」。對於薛劍的惡意貼文，石平毫不客氣，直指那是對日本首相的殺人暗示，完全不可原諒。 矢板明夫接著提到：「然而，日本政府目前僅向中方提出抗議，要求『適當應對』。對此，石平直言，以他多年對中國的觀察，中方幾乎不可能做出所謂「適當的回應」。因此，他明確建議日本政府採取更有力的手段，把薛劍列為『不受歡迎人物』並驅逐出境。他當面詢問茂木外相，日本是否願意聽從國民的聲音，採取真正有效的行動。」 矢板明夫指出：「茂木外相承認薛劍的發言『極其不適當』，並表示外務省已提出嚴正抗議，但新頭殼 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前