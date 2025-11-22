G20峰會南非再對台出招？林佳龍認「這時很辛苦」：但台灣不只有晶片牌

二十國集團（G20）峰會今（22）日在南非約翰尼斯堡登場，南非政府先前對台灣頻頻出招，外界關注南非政府是否將在G20峰會再有動作。外交部長林佳龍接受《風傳媒》網路節目《下班國際線》專訪時表示，南非政府其實就是要做給北京看，台灣雖已收回晶片管制措施的預告，但台灣有的牌不只晶片，若南非有其他作為，台灣也會有所反制，才能阻止南非得寸進尺。

南非政府自2023年12月起數度口頭、發函要求我國已設置在其首府普勒托利亞（Pretoria）超過25年的駐南非代表處遷館，今年更小動作不斷，不僅於自家官網對我駐處降等、更名、改址，更在7月發布政府公報，宣稱我國駐處已自4月起降級改名。G20峰會的60天前，經濟部曾預告將管制半導體出口，雖不到48小時又撤回，但《風傳媒》先前披露，外交部在林佳龍接掌後，作風已有變化。

廣告 廣告

林佳龍指出，上任外交部長後，他推出「總合外交」及「戰略三鏈」的概念，以民主價值鏈、攸關同盟安全的第一島鏈，及關乎經濟韌性的非紅供應鏈，找尋與重視民主自由、經濟利益或安全考量等不同國家的交集，也使得台灣在歐洲的路越來越寬廣，因為各國與台灣交流合作都有助於自身利益。

林佳龍提到，南非政府受到中共控制，南非執政黨是少數黨，目前組成的聯合政府，其實從總統、外交部長以降，都受到中共透過政商關係控制，儘管把台灣外館從首都趕走違背其國家利益，但南非政府仍執意為之，而台灣當然是據理力爭，因為雙方當年是有簽下法律關係架構。面對南非政府企圖矮化我國，他上任外交部長後早已開始盤點反制措施，並召開多次跨部會的會議。

台灣雖在接獲南非協商請求後，已收回晶片管制措施，但林佳龍透露，台灣手上有的牌不只晶片，南非政府若有其他作為，「兩國是要對等的，他對我怎麼樣，我也對他怎麼樣，你才有辦法阻止他得寸進尺。」林佳龍說，近期因G20峰會要在南非舉行，南非政府此時就可能藉機想做給北京看，如同過去也是因金磚會議在南非召開，中國國家主席習近平親自到訪後，也給了南非很多好處。

「我們這個時候當然很辛苦，可是撐過去了又有個新的階段。」林佳龍說，中國此次出席G20峰會的是總理李強，非由習近平親自出席，美國也沒與會，「G20有點被降格，這個時候，我們也在密切觀察前後的發展。」話鋒一轉，他說道，外交是國力的呈現，而台灣並不弱，承認台灣的國家雖少，但台灣不是小國，實際上已是中等強國，「台灣如果按照一切的指標，都屬於G20的會員。」

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

