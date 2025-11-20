G20峰會南非登場 川普杯葛陰影籠罩

世界最富有國家和主要開發中國家的領袖和代表，本週末將參與在南非舉行的20國集團(G20)峰會，但美國總統川普(Donald Trump)和他的政府杯葛，也使得這場會議蒙上陰影。

非洲首次舉行的G20峰會，將有42個國家的代表參與，美國將會缺席。美國不僅是G20的創始成員國，原本也應該在約翰尼斯堡接任下一屆G20峰會的輪值主席國。

川普批評南非擔任G20主席國，並表示他不會出席峰會，因為南非歧視白人農民。南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)說，他告訴川普所謂南非白人(Afrikaner)遭到迫害的資訊「完全不實」。

川普14日表示，沒有美國官員將出席G20峰會。美國的杯葛主導了討論，甚至超過了峰會的議題本身，這場峰會討論的議題包含氣候韌性、貧窮國家的債務持續性，以及日益加劇的不公平。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)今年稍早也沒有參加G20外長會議，美國財政部長貝森特( Scott Bessent)也缺席了財長會議。美國也敦促各成員國不要在峰會結束時發表「領袖宣言」，因為這代表達成多邊共識。

儘管主辦國承認，美國的缺席令人擔憂這場峰會最終能否成功，但南非外交部長拉莫拉(Ronald Lamola)18日表示，這也是一次機會，「傳遞更明確的訊息，世界可以在沒有美國的情況下繼續前進，但這並不容易。」

拉莫拉說：「這絕非易事，但當全球達成共識，我們能夠找到有效的方式，使得世界正常運轉。」

拉莫拉淡化川普的缺席，以及其他國家元首不會前往約翰尼斯堡，表示「國家元首100%出席」從未發生。

拉莫拉說，中國國家主席習近平今年鮮少出訪，而是由國務院總理李強代替他出訪，李強也將參與南非的G20峰會。

俄羅斯總統普丁( Vladimir Putin)也將缺席峰會，他因為俄羅斯入侵烏克蘭，遭到國際刑事法院(International Criminal Court)發布逮捕令。

依據逮捕令，作為羅馬條約(Rome Statute)締約國的義務，南非有義務在普丁踏上南非領土時將他逮捕。普丁也以同樣的理由，缺席了2023年在南非舉行的金磚國家(BRIC)集團峰會。