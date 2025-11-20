G20峰會南非登場 聚焦縮小貧富差距

今年的G20峰會，將首度在非洲大陸召開。主辦國南非，是非洲經濟最發達的國家，卻同時也是世界上貧富差距最大的國家之一，失業率超過30%。世界銀行指出，南非社會超過80%的財富，掌握在10%的頂尖族群中；將近一半的人口，每日所得不到5美元。因此，南非希望與會的各國領袖，能在促進全球財富平等、國際團結，和可持續性等重點議程上，達成具體共識。

努力趕工，填補道路坑洞，G20峰會本周末將在南非登場。這是大會首度在非洲舉辦，籌備單位正如火如荼進行最後準備。

約翰尼斯堡市長 莫雷羅：「我們已準備好迎接各位貴賓，以及各國元首，他們即將抵達約翰尼斯堡，是的，我們的確面臨一些挑戰，確保基礎設施保持良好狀態。」

南非是非洲經濟最發達的國家，但同時也是世界上貧富差距最大的國家之一。本次G20峰會，東道主南非希望優先討論，影響貧窮國家的問題，包括如何應對氣候變遷加劇帶來的災害。

亞歷山德拉水資源保護組織共同創辦人 曼加涅：「尤克斯凱河容易發生洪水，尤其是突發性洪水，河道變窄後水位上漲，對下游社區來說是很大的威脅。」

亞歷山德拉是位於約翰尼斯堡郊區、地勢低窪的棚戶區，50萬居民只能住在鐵皮屋，但這裡距離南非最富裕的金融區桑頓，卻只有3公里。

亞歷山德拉居民：「為什麼我會住在這裡，因為我很貧窮，你懂嗎。」

由於政府缺乏資金，未能妥善建設排水系統，貧窮社區只能自力救濟，成立清理河道的「水衛士」組織。然而，洪水日益嚴重，經常淹沒橋梁，導致鎮上的孩子無法上學，甚至危及性命。

亞歷山德拉 水衛士 工作人員瑪波妮亞：「我們上次在河邊，成功救了1個孩子的命，他目前正在醫院接受治療情況良好。」

南非希望富裕國家和國際金融機構，提供更多幫助，在加強氣候韌性、貧窮國家債務的持續性，以及減緩貧富不均等問題上，持續推動進展。

