G20峰會周末登場 東道主南非加派3500警力嚴防騷亂、大舉整頓市容

G20峰會將於11月22日於南非約翰尼斯堡舉行，南非加緊整修市容，圖為工人11月14日在一條主要公路旁的公園種花。美聯社



20國集團（G20）峰會將於22日至23日於南非約翰尼斯堡舉行，這是非洲國家首度主辦g20，南非軍警19日在該市舉行閱兵，出動直升機、K-9警犬小組與摩托車警隊，展現武力。南非政府將加派3500名警力，以因應G20峰會期間預期將爆發的抗議行動。

南非主辦2025年20國集團（G20）峰會，11月22日至23日於約翰尼斯堡舉行。美聯社

南非嚴防騷亂：加派3500警力、軍隊待命

美聯社報導，南非依據「國家聯合行動與情報架構」（National Joint Operational and Intelligence Structure），整合警察、軍方與情報部門，由單一指揮體系負責重大活動的安全維護。除了增派3500名警力，軍隊也進入待命狀態。

南非副警務總長莫西基利（Tebello Mosikili）18日表示，政府預期，約翰尼斯堡及其他主要城市將出現抗議活動。

她說：「我們會允許行使（抗議）權利，但必須在適當指引與法律範圍內。」

南非警方指出，他們已劃設特定區域，供示威者在峰會場館附近集結；峰會場館是一座展覽中心，毗鄰全國最大的足球場。南非機場公司負責人則表示，主要國際機場將設置「演說角落」（speakers' corners），如果抗議者在領袖抵達時於機場示威，將由保全「禮貌地」帶往該處。

為期兩天的G20峰會將於22日登場，預計有40多國領袖及高階外交官與會，包括聯合國、世界銀行、國際貨幣基金（IMF）與世界貿易組織（WTO）等全球機構代表。

反資本主義者、氣候行動團體、婦女權益倡議者、反移民團體等多個組織計畫發起示威，其中部分團體亦將聚焦南非本身的貧窮與不平等問題。

川普控南非種族歧視 宣布抵制G20

南非白人（Afrikaner，又譯阿非利卡）少數族群組成的工會Solidarity，日前在約翰尼斯堡設置多面大型看板，寫著：「歡迎來到世界上種族管制最嚴重的國家。」其中一面看板遭市府拆除，引發Solidarity揚言提告。

這些看板涉及南非的平權法案，該法推動為黑人族群創造更多機會，也成為南非與美國近期外交摩擦的一部分。

美國總統川普7日宣布抵制此次G20峰會，理由是他聲稱南非黑人執政政府正推行種族主義與反白人政策，並暴力迫害白人少數族群。川普的說法廣遭否定，認為毫無根據，但美方抵制行動恐削弱非洲首場G20峰會的國際地位。

各倡議團體蠢蠢欲動 欲藉G20鎂光燈表達訴求

其他團體則希望藉此機會凸顯多項議題。

婦女倡議組織「女性變革」（Women for Change）呼籲，在峰會前一天的21日全國停工，號召女性當天抵制工作，以抗議南非極高的性別暴力與女性凶殺率。

「女性變革」表示：「在南非停止每2.5小時就埋葬一名女性之前，G20沒辦法談成長與進步。」

另一個南非反移民團體則表示，他們將抗議該國的失業與貧困問題。南非失業率高達31%，是全球最高國家之一。

針對氣候變遷與財富不均的聯盟團體，則在約翰尼斯堡另一處舉辦「另類峰會」，自20日起舉行，並宣稱G20是「富國的聚會」。

南非政府大陣仗整頓市容 居民無感

為迎接峰會，約翰尼斯堡當局展開大型市容整頓與修繕行動，以處理困擾全國最大城市的老舊基礎設施問題。

G20峰會將於11月22日於南非約翰尼斯堡舉行，南非加緊整修市容，圖為工人11月14日在索威托修路。美聯社

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa） 上週也加入清理行列，他穿上綠色連身工作服，在距峰會會場數公里的城鎮索威托（Soweto）協助進行部分整修工作。

然而，斥資數百萬美元只為兩天的政治會議，此舉讓許多已習慣路燈損壞、道路坑洞、公共服務老化導致水與電力中斷等問題的市民感到不以為然。

約翰尼斯堡居民勒盧薩說：「由我們主辦這次G20，我不認為會對南非人，對普通南非人會帶來好處。如果要我說，這只是種浪費金錢的方式。」

G20峰會將於11月22日於南非約翰尼斯堡舉行，南非加緊整修市容之際，朱克斯凱河畔的貧民區亞歷山德拉生活如常，一名男子11月12日將廢水倒進河中。美聯社

