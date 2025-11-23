G20峰會未接觸李強 日相高市：對話大門沒關但堅持應有立場

2025年11月22日，日本首相高市早苗在南非約翰尼斯堡參加為期兩天的G20峰會。路透社



日本首相高市早苗昨（11/23）晚結束在南非參加20國集團（G20）峰會的行程，是否與中國國務院總理李強會晤受矚。她表示，並未與李強接觸，重申日本對與中國進行各類對話持開放態度，從未關閉大門，但也強調堅持應有立場，持續適當應對。

高市早苗7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，中國政府表示強烈不滿，並祭出多項反制措施。中國外交部17日更明確指出，沒有安排李強在G20約翰尼斯堡峰會期間與日方領導人會見，讓雙方在峰會上的互動受矚。

然而，據日本放送協會（NHK）報導，高市23日結束在南非的行程後接受媒體採訪時明確表示，此行並未與李強接觸。

上月甫就任首相的高市表示，她始終秉持全面推進與中國間的「戰略互惠關係」，以及構建具有建設性且穩定關係的方針。她強調，正因日中之間存在懸而未決的關切與議題，雙邊更應努力減少分歧，增進理解與合作。

「日本對與中國進行各類對話持開放態度，從未關閉大門」，但她也進一步指出，在此過程中，日本當然必須堅持應有的立場，「我們將秉持原則，持續採取適當應對措施。」

