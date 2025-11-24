G20峰會與李強零互動 高市在日本支持度升至72%

G20峰會在南非正式落幕，日本首相高市早苗這次沒見到大陸總理李強，跟各國領袖互動卻相當熱絡，不過高市強調，與中國保持公開對話的立場沒有改變。在大陸一步步制裁下，高市在日本的民調卻持續攀升，人氣直逼小泉純一郎跟安倍晉三。

日本首相高市早苗22日出席在南非的G20峰會，事後在接受日媒訪問時表示沒機會和李強交談。（圖／達志影像美聯社）

在南非舉行的G20峰會正式落幕，日本首相高市早苗雖未與中國國務院總理李強有任何互動，但與其他國家領導人的互動卻相當熱絡。高市早苗強調，日本與中國保持公開對話的立場沒有改變，同時表示日本必須堅定主張的事項不會退讓。值得注意的是，儘管面臨中國方面的批評與制裁，高市早苗在日本國內的支持度不降反升，民調顯示其支持率已攀升至72%，氣勢直逼小泉純一郎和安倍晉三在任時期。

日本首相高市早苗在G20峰會結束後接受媒體採訪時表示，她在此次峰會上沒有機會與中國國務院總理李強進行交流。高市早苗強調，在維持與中國公開對話的基礎上，日本必須堅定主張的事項仍會堅定表達，今後也會基於這樣的立場妥善且適切地因應各種情況。

根據NHK報導，當高市早苗在峰會上發言時，李強離開了座位，由其他人代替坐在他的位置上，顯示中日關係的緊張。然而，高市早苗與其他國家領導人的互動卻非常融洽。她在社群平台X上分享了與各國元首互動的照片，包括與英國首相施凱爾會談、會見德國和印度總理，以及與義大利總理梅洛尼的熱情擁抱。

中國方面對高市早苗的批評聲浪不斷。央視主播指責日本現職領導人公開發出武力介入台灣問題的錯誤信號，稱其「講了不該講的話，越了不應碰的紅線」。中國外長王毅也呼籲日本遵守國際法規。在日本國內，高市早苗也面臨一些批評。日本前首相石破茂批評高市的言論可能導致日本走向軍國主義。部分日本網友在留言中要求她辭職，或稱她挑起戰爭是「奈良之恥」。

然而，出人意料的是，高市早苗的支持度不降反升。獨立調查顯示，她的支持率已攀升至72%，展現出類似當年小泉純一郎和安倍晉三第二任期的強大民意支持。有了這樣的民意基礎，高市早苗對中國的態度短時間內恐怕不會有所改變。

