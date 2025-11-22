G20峰會首日就通過宣言 南非官員：美國施壓我們不准通過

20國集團（G20）峰會11月22日在南非約翰尼斯堡開幕。美聯社



20國集團（G20）峰會22日在南非約翰尼斯堡開幕，第一天就打破傳統，在美國抵制峰會的情況下通過一份領袖宣言。

美聯社報導，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的發言人馬格文亞（Vincent Magwenya）指出，與會國在峰會一開始就一致通過領袖宣言。宣言通常在G20峰會結束時才會通過並發表。

宣言內容目前尚未公布，但南非將此視為非洲首次舉辦G20峰會的一項勝利，也成功把影響貧困國家的問題置於議程之首。

廣告 廣告

美國總統川普7日宣布抵制此次G20峰會，理由是他聲稱南非黑人執政政府正推行種族主義與反白人政策，並暴力迫害白人少數族群。

拉瑪佛沙今年5月訪問美國時遭川普「突襲」，未經告知便播放並展示資料，指控南非白人遭到「種族滅絕」，而其中部分資料並不正確。

南非官員透露，美國曾施壓南非，不要在美方代表缺席的情況下通過領袖宣言。

南非總統「現在來通過我們的宣言」意外被播出

南非此次主辦G20峰會，議程野心宏大，力求在解決長期困擾開發中國家的問題上取得進展。其中多項議題、尤其是氣候變遷與全球不平等，遭到美國抵制。但拉瑪佛沙在峰會開幕時表示，「共識已經浮現」。

在原本應進入閉門會議之際，拉瑪佛沙的談話意外被現場轉播錄下，可聽見他說領袖將「現在來通過我們的宣言」。

20國集團（G20）峰會11月22日在南非約翰尼斯堡開幕，東道主南非總統拉瑪佛沙發表談話。美聯社

南非外長隨後走上前在拉瑪佛沙耳邊低語，拉瑪佛沙便說：「好，我被告知攝影機還沒關掉。應該要關掉。」

儘管拉瑪佛沙發言人稱宣言是全體一致通過，但阿根廷表示並未背書。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）也未出席峰會，以示與盟友川普團結，該國由外長基爾諾（Pablo Quirno）代表與會。

非洲國家首度主辦G20 南非力求關注窮國

身為輪值主席國，南非得以設定議程，目標包括促使各國領袖同意加大對貧窮國家的援助，以協助窮國從氣候災難中復原、減輕外債負擔、推動綠能轉型並發展自身的關鍵礦產資源，以對抗日益擴大的全球不平等。

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）被問到G20是否能優先處理開發中國家需求，並推動有意義的改革時表示：「我們拭目以待。但我認為，南非已盡力把這些問題清楚擺上檯面。」

美國與南非之間持續數月的外交裂痕，在峰會前更加惡化。儘管川普的抵制威脅削弱議程，一些領袖仍希望往前走。

法國總統馬克宏對川普缺席表示：「我確實感到遺憾，但這不應阻礙我們。我們的責任是出席、參與、共同合作，因為我們面臨太多挑戰。」

G20於1999年成立，事實上現共有21個成員，包括19個國家，以及歐盟與非洲聯盟2個區域組織。

宣言不具強制性、落實有難度

G20成員合計占全球經濟約85%、國際貿易75%，以及超過半數全球人口。

然而，G20依共識運作而非強制性決議，在成員包含美國、俄羅斯、中國、印度、日本、法國、德國、英國、印尼、沙烏地阿拉伯、南非等利益衝突下，共識常難以達成。

G20峰會傳統上以領袖宣言收尾，宣示各方達成的任何廣泛共識。南非表示，美國正施壓他們，企圖將最終文件淡化為東道主單方面的聲明。

拉瑪佛沙本週稍早回應表示：「我們不會被欺負。」

南非和美國的恩怨還沒完

即使如此，G20的走向很可能將急遽轉變，因為接下來美國將接任輪值主席國。

白宮表示，美國在本屆G20峰會唯一的出席角色，就是駐南非的美國大使館代表參加交接儀式。

南非表示，由拉瑪佛沙將主席國棒子交給一名美國使館的低階外交官，實屬侮辱。

南非外交部發言人菲里（Chrispin Phiri）告訴美聯社，他不認為週日會有交接儀式，並補充：「我們已向美國政府表明，總統不會把主席國交給使館的一名低階官員。」

更多太報報導

最後機會？烏克蘭：將與美國在瑞士磋商、討論結束戰爭

想逃？巴西最高法院：「電子腳鐐被破壞」 下令逮捕前總統波索納洛

中日緊張影響明年初日中韓領導人會談？共同社：中方已拒絕