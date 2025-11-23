G20峰會 呼籲加強應對氣候變遷

記者施欣妤／綜合報導

「20國集團」（G20）峰會22日在南非約翰尼斯堡舉行，雖然美國並未出席，但各國打破以往慣例，罕見在開幕時便通過領袖宣言，強調氣候變遷的嚴重性，並呼籲各國加強應對措施等；歐洲多國也發表聯合聲明，重申對烏克蘭的支持，且明確表示「絕不能以武力改變邊界」。

首次開幕即發布領袖宣言

美國與本屆G20峰會主辦國南非，會前爆發齟齬，因此美國總統川普決定不出席會議。各國則在22日開幕當天便一致通過領袖宣言，成為2008年G20創設以來首次。本屆首次在南非舉行的峰會，主題為「團結、平等、永續」，包含19個國家和歐洲聯盟、非洲聯盟2個區域組織，全體占全球國內生產毛額（GDP）85%。

廣告 廣告

G20領袖宣言指出，「世界經濟的不確定與分裂正在加劇」，內容呼籲各國針對氣候變遷、主權債務等議題採取更積極角色，並關注對全球低收入國家的衝擊，以及正視全球貧富不均問題。另外，領袖們也表示，將致力保護關鍵礦產全球價值鏈，避免因地緣政治緊張、違反世界貿易組織（WTO）規則的單邊貿易措施、疫情等因素而中斷。

歐洲重申對烏克蘭支持

針對日前美國提出的烏俄和平草案，歐洲多國領袖也藉G20場邊進行廣泛討論。在一份英、法、德國、義大利、西班牙、荷蘭、愛爾蘭、芬蘭、挪威、歐盟，以及加拿大、日本共同簽署的聯合聲明中，各國明確「絕不能以武力改變邊界」，並對美國提案中的限制烏克蘭武裝力量，表示關切，認為這將使烏國在未來易遭受攻擊，並說「任何涉及歐盟與北約的要素」，都必須獲得成員國同意，強調「我們已準備好投入協商，以確保未來的和平具可持續性」，展現力挺烏克蘭的立場。聲明稿除強調對烏克蘭的持續支持，並稱未來幾天將繼續與烏克蘭、美國密切協調。

在美國缺席情況下，G20罕見在開幕首日便發布領袖宣言。（達志影像／美聯社）